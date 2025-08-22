24 Канал решил исследовать, кто из футболистов нашей национальной команды является самым высокооплачиваемым. После подсчетов и анализа открытых источников был составлен итоговый рейтинг.

Читайте также Украинец броском с аута через полполя отдал победный ассист в еврокубковом матче

Какие украинские игроки имеют самые большие зарплаты?

В него вошли пять игроков и прогнозируемо все они являются легионерами. Заработные платы указаны без учета налогов, которые составляют почти половину суммы, поэтому "чистыми" футболисты получают значительно меньше.

Лидером уже длительное время остается игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко. Он зарабатывает чуть больше, чем девять миллионов евро в год, что в пересчете составляет более одного миллиона гривен в день.

А вот на второе место поднялся Илья Забарный. После трансфера защитника в ПСЖ была информация, что в первый год в Париже он будет получать 4,5 миллиона евро "на руки". Поэтому, если учесть систему налогообложения во Франции, "грязными" он зарабатывает около 8,2 миллиона евро.

Также среди лидеров оказались Михаил Мудрик, Артем Довбик и Андрей Лунин. Правда, пока неизвестно, платит ли украинскому вингеру Челси зарплату в полном объеме после отстранения от футбола.

Футболисты сборной Украины с самой высокой зарплатой

Александр Зинченко (Арсенал) – 9,1 миллиона евро Илья Забарный (ПСЖ) – 8.2 Михаил Мудрик (Челси) – 6,1 Артем Довбик (Рома) – 5,5 Андрей Лунин (Реал) – 4,5

К слову. Самую большую зарплату среди украинских игроков из УПЛ получает Георгий Судаков. Она составляет около 1,5 миллиона евро.

Отметим, что в нынешнее летнее трансферное окно ходило немало слухов относительно будущего лидера рейтинга. Ожидалось, что Александр Зинченко едва ли не гарантированно оставит "канониров", однако сейчас ситуация изменилась.