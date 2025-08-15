Уже 15 августа стартуют новые сезоны в большинстве топ-лиг Европы. Именно в этот день пройдут первые матчи в АПЛ, Ла Лиге и Лиге 1, тогда как Бундеслига и Серия А стартуют на неделю позже, сообщает 24 Канал.

Именно в эти пять чемпионатов съезжаются лучшие футболисты со всего мира. Среди них есть и немало украинцев. Рассказываем обо всех наших земляках, которые в сезоне 2025-2026 будут играть в топ-лигах.

АНГЛИЯ

Александр Зинченко (Арсенал). Украинец играл важную роль в первые сезоны в Арсенале, но травмы и большая нагруженность сказались на его выступлениях. После нескольких неудачных матчей в прошлом году Артета убрал Александра из основы, а на его месте успешно заиграл Льюис-Скелли. У Зинченко еще есть год по контракту с Арсеналом, но существует вероятность его ухода уже этим летом.



Зинченко потерял место в основе Арсенала / фото Getty Images

Виталий Миколенко (Эвертон). Воспитанник Динамо уже три года является безоговорочным игроком основы Эвертона. Лишь травмы или дисквалификации мешали ему выйти в старте. В отличие от Зинченко, статус Виталия в клубе не изменился. Впрочем сама команда не впечатляет своими результатами и вынуждена бороться за выживание. Похоже, что этот сезон не станет исключением.

Егор Ярмолюк (Брентфорд). А вот у Ярмолюка намечается прогресс в Брентфорде. Первые годы в клубе Егор играл за вторую команду, но в прошлом сезоне стал часто выходить даже в основе. Суммарно украинец наиграл аж 31 матч, а уход Норгарда в Арсенал может помочь ему закрепиться в старте. Правда, надо еще выиграть конкуренцию у опытного новичка Джордана Хендерсона.

Михаил Мудрик (Челси). Наиболее туманная ситуация пока у самого дорогого украинца в истории. 70 миллионов Шахтеру и грандиозные надежды остались в прошлом после положительного допинг-теста в ноябре 2024 года. Михаил остается под баном на время расследования, а срок дисквалификации пока неизвестен. Впрочем Челси все же внес Мудрика в заявку на сезон 2025-2026, поэтому, возможно, это предпосылка для возвращения.



Михаил Мудрик ждет приговора по допинговому делу | фото Getty Images

Назарий Русин (Сандерленд). А вот шансов увидеть Русина в АПЛ почти нет. Еще в прошлом сезоне стало понятно, что украинец не входит в планы "черных котов", поэтому его отправили в аренду в Хайдук. Сандерленд же вышел в АПЛ без Назария, но хорваты не захотели его покупать. Сейчас же Назарию ищут новую команду. Разве что возможная отставка тренера изменит положение нападающего в клубе.

ИСПАНИЯ

Андрей Лунин (Реал). Слухи о возможном уходе Лунина из Реала не утихают уже два года. Андрей не может выиграть конкуренцию у Куртуа и только подменяет его во время травм или ради ротации. Несмотря на высокий уровень Лунина, вряд ли ситуация изменится в этом сезоне. Андрею же остается ждать очередного шанса от Алонсо или форсировать уход в другую команду.



Андрей Лунин проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа / фото Getty Images

Виктор Цыганков (Жирона). Виктор является важным игроком Жироны и ее безоговорочным игроком основы. Старт в Испании выдался для вингера феерическим, но дальнейшие травмы ударили по результативности украинца. Команда тоже пережила спад после сенсационной "бронзы". Поэтому уход Цыганкова маловероятен, но в Жироне он точно будет получать игровую практику. Главное, чтобы здоровым был.

Владислав Крапивцов (Жирона). Вратарь молодежной сборной Украины может стать главной сенсацией среди украинцев в топ-лигах. После банкротства Днепра-1 Крапивцов побывал на просмотрах у нескольких клубов АПЛ, но в итоге подписал контракт с Жироной. Более того, Мичел сразу сделал его дублером Гассаниги, а в мае Владислав даже дебютировал в Ла Лиге. Пока Паулу остается основным вратарем, но стабильным его не назовешь, как и молодым (33 года). Поэтому украинец имеет все шансы на то, чтобы стать основным вратарем Жироны в будущем.

ИТАЛИЯ

Артем Довбык (Рома). После шедеврального сезона Артема за Жирону довольно странным выглядел его переезд в Рому. К сожалению, первый сезон лишь подтвердил эти опасения. Довбик был основным голеадором Ромы (17 голов в сезоне), но нередко оставался на скамейке запасных. С приходом Гасперини перспективы нападающего стали еще более туманными. Многие в Италии сомневаются, что Артем впишется в модель итальянца. При этом интерес к нему проявляют многие клубы топ-лиг, но сам украинец намерен все же закрепиться в Роме.



Артем Довбик является лидером нападения в Роме / фото Getty Images

Руслан Малиновский (Дженоа). Карьера Малиновского уже понемногу идет на спад, но украинец остается востребованным в топ-лигах. После феерии в Аталанте и переходного периода в Марселе Руслан нашел себя в Дженоа. Игрок должен был быть основным в составе "грифонов", но постоянные травмы помешали хавбеку закрепиться в клубе. Впрочем если здоровье позволит, Малиновский еще должен порадовать украинских фанатов яркими моментами.

ФРАНЦИЯ

Илья Забарный (ПСЖ). Переход Забарного является самым громким украинским трансфером со времен ухода Мудрика. Илья сильно спрогрессировал в Борнмуте и стал одним из лучших центрбеков АПЛ. Внимание на него обратили несколько топ-клубов, а сам игрок отдал предпочтение ПСЖ. Действующий победитель ЛЧ видит в Забарном замену Маркиньосу в перспективе, но пока что Илье придется выигрывать конкуренцию у бразильца. К счастью, Луис Энрике любит ротацию, поэтому украинец точно получит немало игрового времени.



Илья Забарный будет играть за победителей Лиги чемпионов / фото Getty Images

Эдуард Соболь (Страсбург). Лучшие годы Эдуарда прошли в Бельгии, где он помогал Брюгге трижды брать чемпионство. Впрочем переезд в топ-лигу не пошел левому защитнику на пользу. В Страсбурге он крайне редко появлялся в основе, а сейчас является глубоким запасным в команде. В прошлом году Эдуард сыграл лишь 10 матчей в Лиге 1 и ни одного – в основе. Это последний год контракта украинца, а значит и последняя возможность заявить о себе во Франции.