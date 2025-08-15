24 Канал рассказывает о топовых трансферах украинских игроков в ведущие европейские чемпионаты. Самым свежим таким трансфером украинского футболиста в топ-лигу Европы стал переход Ильи Забарного во французский ПСЖ, сообщает 24 Канал.

Илья Забарный (ПСЖ)



Илья Забарный / Фото Getty Images

Французский клуб заключил с украинским защитником 5-летний контракт (до 30 июня 2030 года). Во Франции Забарный будет выступать под 5-м номером. ПСЖ не успел избавиться от российского голкипера Сафронова до прихода Ильи.

Украинец только успел примерить на официальной презентации футболку ПСЖ, как уже успел поднять над головой Суперкубок УЕФА. В финале 13 августа парижане по серии пенальти победили английский Тоттенхэм. Капитан французского клуба Маркиньос отдал свою золотую медаль Илье, а новые одноклубники украинца выпихнули его поднять кубок перед парижскими болельщиками.

Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч Суперкубка УЕФА. Зато дебют украинского защитника в парижском клубе может прийтись на воскресенье, 17 августа, когда ПСЖ сыграет в первом туре Лиги 1 на выезде против Нанта.

К слову, в футболке своего предыдущего клуба английского Борнмута Илья Забарный провел 86 матчей (гол и ассист).

Андрей Шевченко (Челси, Милан)



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Андрей Шевченко – один из самых успешных украинских футболистов в истории европейского футбола. Летом 1999-го нападающий покинул Динамо Киев и перебрался в итальянский Милан. Именно в составе "россонери" Шева получил самую престижную индивидуальную награду в футболе – "Золотой мяч" (в 2004-м).

Украинский форвард играл за Милан до 2006-го, когда был продан лондонскому Челси. В 2008-м Шева вернулся в Милан, но уже на правах аренды. Арендный период не был столь успешен для Андрея Николаевича. По окончании сезона-2008/2009 Шевченко вернулся в Челси, а еще через два месяца снова надел футболку киевского Динамо.

Всего в футболке Милана Шевченко сыграл 322 матча (больше всего за один клуб в карьере форварда), в которых он отметился 175 голами и 46 ассистами. А вот за Челси нападающий провел 77 игр – 22 мяча и 12 результативных передач.

С лондонским клубом Шевченко стал победителем Кубка английской лиги (2007). А вот с Миланом украинский нападающий получил целый ряд трофеев. В сезоне-2002/2003 Шевченко в составе "россонери" стал победителем Лиги чемпионов и в 2004-м и 2005-м годах становился лучшим игроком года в составе миланского коллектива.

В финале ЛЧ-2002/2003 Милан сыграл против туринского Ювентуса. Это был финал с привкусом итальянской Серии А. Победителя противостояния определили только в серии пенальти, где точнее были "россонери" 3:2. Победный 11-метровый реализовал как раз Андрей Шевченко.

Видеообзор финала Лиги чемпионов (2002/2003)

Шевченко был чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также украинский форвард вместе с Миланом завоевал Суперкубок УЕФА (2003/2004).

Олег Лужный (Арсенал)



Олег Лужный / Фото Getty Images

Еще одним представителем украинского футбола, который в свое время поиграл на самом высоком уровне в Европе, был Олег Лужный. С июля 1999-го по 24 июля 2003-го выступал за лондонский Арсенал. В футболке "канониров" львовянин провел 110 матчей, в которых отметился 5 ассистами.

Вместе с Арсеналом Лужный стал чемпионом Англии-2001/2002, дважды победил в Кубке страны (2002, 2003) и трижды Суперкубке страны (1998/1999, 1999/2000 и 2002/2003).

Летом 2003-го покинул Арсенал, но продолжил свои выступления в Англии, подписав контракт с Вулверхэмптоном на правах свободного агента.

Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал)



Александр Зинченко / Фото Getty Images

Одним из футболистов нынешней сборной Украины, который еще раньше уехал выступать за границу, является Александр Зинченко. В 2015-м году Зина совершил огромную ошибку, когда перешел в российскую Уфу. Однако уже летом 2016-го неожиданно заинтересовал Манчестер Сити и переехал в английский клуб.

"Горожане" не стали форсировать событий с игровой практикой в клубе для украинского легионера, а через месяц поехал набираться опыта в нидерландский ПСВ. В конце сезона-2016/2017 Александр вернулся в состав МанСити. В следующий раз Зина покинул синюю часть Манчестера в июле 2022-го, когда подписал полноценный контракт с лондонским Арсеналом.

Александр Зинченко принял участие в 128 матчах Манчестер Сити (2 гола и 12 ассистов). Вместе с "горожанами" украинский футболист взял четыре чемпионства АПЛ, четыре раза побеждал в Кубке английской лиги, однажды в Кубке Англии и дважды в Суперкубке страны.

В 2019-м году Зинченко признали лучшим футболистом Манчестер Сити.

С момента перехода в Арсенал Зинченко успел провести 91 игру (3 гола и 5 голевых передач). К сожалению, все больше слухов существует о возможном уходе Александра из лондонского клуба. Его сватали в Германию и Италию. Однако пока все на уровне слов. Зина имеет действующий контракт с Арсеналом до конца сезона-2025/2026.

Андрей Лунин (Реал)



Андрей Лунин / Фото Getty Images

1 июля 2018-го луганская Заря оформила свой исторический трансфер, продав Андрея Лунина в мадридский Реал, где голкипер выступает до сих пор. К сожалению, Лунину не удалось выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, а основным Андрей становился только в случае травмы бельгийца.

"Сливочные" частенько отдавали Лунина в аренду, чтобы тот набрался опыта в испанском футболе. С момента перехода Андрей сыграл за Реал 62 матча, в которых пропустил 70 голов и в 22-х поединках сыграл на ноль.

Украинский вратарь соединен контрактом с Реалом до конца июня 2030 года, но может покинуть Мадрид значительно раньше. Главный тренер "Королевского клуба" Хаби Алонсо не видит в Лунине первого номера ворот, поэтому готов отпустить украинца туда, где у него будет стабильная игровая практика. Андреем активно интересовалось Манчестер Юнайтед и другие футбольные клубы.

Несмотря на нестабильную игровую практику Лунин получил с Реалом немалое количество трофеев: Лига чемпионов (2021/2022, 2023/2024), Ла Лига (2021/2022, 2023/2024), Суперкубок УЕФА (2022/2023, 2024/2025), Межконтинентальный кубок ФИФА (2024/2025), Клубный чемпионат мира (2023), Кубок Короля (2022/2023) и Суперкубок Испании (2021/2022, 2023/2024).

Дмитрий Чигринский (Барселона)



Дмитрий Чигринский / Фото Getty Images

В последний летний день 2009-го каталонская Барселона оформила защитника донецкого Шахтера Дмитрия Чигринского. Это был исторический переход, который не оправдал ожиданий.

В футболке испанского гранда украинский оборонец провел всего 14 матчей, в которых не запомнился результативными действиями. Несмотря на это Дмитрий успел стать чемпионом Ла Лиги (2009/2010) и в 2010-м Чигринский с Барсой торжествовал на Клубном чемпионате мира.

В 2010-м Чигринский вернулся в Шахтер.

Александр Заваров (Ювентус)



Александр Заваров / Фото Getty Images

Два года своей карьеры футболиста Александр Заваров отдал туринскому Ювентусу (1988 – 1990). За это время атакующий полузащитник и легенда Динамо Киев провел 76 матчей за "старую синьору", в которых отметился 13 мячами и 8 результативными передачами.

В сезоне-1989/1990 Заваров вместе с итальянским грандом победил в Кубке УЕФА (ныне – Лига Европы) и Кубке Италии.

1 июля 1990-го Заваров перешел из итальянского Ювентуса во французское Нанси.

Андрей Воронин (Ливерпуль)



Андрей Воронин / Фото Getty Images

Андрей Воронин – еще один украинский форвард, который в свое время поиграл в ведущем клубе Европы. В далеком 1995-м Воронин начал свои выступления за рубежом. В его карьере был целый ряд немецких коллективов – Боруссия Менхенгладбах, Кельн, Майнц, Байер, Герта и Фортуна.

1 июля 2007-го украинский нападающий на правах свободного агента перешел из Байера в английский Ливерпуль. Надолго закрепиться в основе "мерсисайдцев" Андрей не смог. Через год Воронин ушел в аренду в Герту, а после возвращения провел в команде всего шесть месяцев и ушел в московское Динамо.