Чимало інсайдерів заявляли, що українець майже гарантовано залишить команду, а Фенербахче вже домовився з "канонірами" про трансфер і тільки чекає на згоду самого футболіста. Проте наразі з'явилася інформація, що цього не станеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на AFC Xtra.

Де гратиме Зінченко в новому сезоні?

Журналіст Джордан Девіс заявив, що гравець збірної України з високою ймовірністю залишиться у лондонському клубі. Головний тренер Арсенала не хоче відпускати універсального футболіста та виступив проти його продажу.

Мікель Артета вважає, що Зінченко зможе відіграти важливу роль в сезоні-2025/2026. Він розраховує на значний досвід виступів українця в Англійській Прем'єр-лізі.

Також іспанський фахівець цінує універсальність Олександра. Очікується, що 28-річний футболіст частіше гратиме на своїй базовій позиції – в центрі поля.

Такий розвиток подій повністю влаштовує гравця збірної України. Він задоволений своїм становищем і готовий залишитися в Лондоні, щоб боротися за місце у складі та відпрацювати свій контракт до кінця.

Довідка. Угода Олександра Зінченка з Арсеналом розрахована до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що він має найвищу зарплату серед усіх українських футболістів.

Зазначимо, що наступний матч "каноніри" проведуть 23 серпня вдома проти Лідса. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.