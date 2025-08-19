Попри те, що столичний клуб залишило два форварди, все одно ходять чутки, що на уродженця Черкас не сильно розраховує Джан П'єро Гасперіні. Напередодні він провів зустріч із президентом і спортивним директором Роми, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Хто буде основним форвардом Роми?

На ній головний тренер "вовків", зокрема, обговорив з керівництвом трансферну кампанію. Мова йшла також про лінію атаки та майбутнє Артема Довбика.

Італійський спеціаліст заявив, що його турбує недостатня конкуренція в нападі. Тому він попросив босів підписати ще одного форварда.

Зазначається, що Гасперіні вирішив розпочати новий сезон з 20-річним Еваном Фергюсоном у ролі основного нападника. При цьому Артем Довбик більшість матчів розпочинатиме з лави запасних.

Також він готовий до продажу форварда збірної України, якщо Рома отримає привабливу фінансову пропозицію щодо його трансферу. Італієць незадоволений формою уродженця Черкас і не проти відпустити гравця вже під час літнього трансферного вікна.

До слова. Гасперіні хоче підсилити конкуренцію в атаці та розглядає для цього два варіанти – Нікола Крстович з Лечче та Фабіу Сілва з Вулвергемптона. Президент Роми пообіцяв наставнику, що команда отримає нового форварда.

Нагадаємо, що інтерес до Артема Довбика проявляє низка європейських клубів. Зокрема, він може продовжити кар'єру в АПЛ у команді, де вже грав інший український футболіст.