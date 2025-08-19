Несмотря на то, что столичный клуб покинуло два форварда, все равно ходят слухи, что на уроженца Черкасс не сильно рассчитывает Джан Пьеро Гасперини. Накануне он провел встречу с президентом и спортивным директором Ромы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Кто будет основным форвардом Ромы?

На ней главный тренер "волков", в частности, обсудил с руководством трансферную кампанию. Речь шла также о линии атаки и будущем Артема Довбика.

Итальянский специалист заявил, что его беспокоит недостаточная конкуренция в нападении. Поэтому он попросил боссов подписать еще одного форварда.

Отмечается, что Гасперини решил начать новый сезон с 20-летним Эваном Фергюсоном в роли основного нападающего. При этом Артем Довбик большинство матчей будет начинать со скамейки запасных.

Также он готов к продаже форварда сборной Украины, если Рома получит привлекательное финансовое предложение по его трансферу. Итальянец недоволен формой уроженца Черкасс и не против отпустить игрока уже во время летнего трансферного окна.

К слову. Гасперини хочет усилить конкуренцию в атаке и рассматривает для этого два варианта – Никола Крстович из Лечче и Фабиу Силва из Вулверхэмптона. Президент Ромы пообещал наставнику, что команда получит нового форварда.

Напомним, что интерес к Артему Довбику проявляет ряд европейских клубов. В частности, он может продолжить карьеру в АПЛ в команде, где уже играл другой украинский футболист.