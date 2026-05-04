Футболіст уже відреагував на цю інформацію та відповів у своєму інстаграм. Він звернувся до вболівальників і пояснив ситуацію, що зараз відбувається.

Яка інформація з'явилася нещодавньо про Судакова?

Судаков відчуває втому від професійного футболу. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке".

Я почув від своїх джерел потенційно шокуючий інсайд, що Георгій Судаков нещодавно заявив своєму оточенню, що він вигорів і втомився від футболу, що він не отримує задоволення, займаючись справою всього свого життя,

– зазначив Співаковський.

Як Судаков відреагував на цю інформацію?

Футболіст звернувся до своїх прихильників, прокоментувавши останні чутки та "інсайди" навколо його кар'єри.

Хочу звернутися до всіх, хто підтримує мене. Останнім часом з'явилося багато розмов та інсайдів. Скажу відверто: кожен футболіст іноді проходить через складні періоди. Це нормально, коли є втома – і фізична, і емоційна,

– написав спортсмен.

Він також спростував припущення про втрату мотивації та бажання залишити футбол.

Але це не означає, що я розлюбив футбол чи збираюся зупинятися. Навпаки – я працюю над собою, щоб повернути той кайф від гри, за який ви мене підтримуєте,

– зазначив Судаков.

Судаков подякував фанатам за підтримку і пообіцяв працювати над собою: "Ваша підтримка для мене дуже важлива. Я зроблю все, щоб стати сильнішим і виправдати вашу довіру".

Коментар Судакова / Фото скриншот інстаграм-сторіс футболіста

Що відомо про Судакова?

30 серпня 2025 року він приєднався до португальського гранда на умовах оренди з обов'язковим викупом. Вартість угоди складала 6,75 мільйона євро за оренду та 20,25 мільйона євро за подальший викуп.

За національну збірну України дебютував у травні 2021 року. Станом на травень 2026 року провів понад 29 матчів і забив 3 голи.

На молодіжному чемпіонаті Європи 2023 року він здобув бронзову медаль та став найкращим бомбардиром турніру.

Що сталося у Судакова в Бенфіці?

Головний тренер Жозе Моурінью незадоволений грою українського футболіста, через що Судаков випав із основного складу і все частіше залишається на лаві запасних. Через відсутність довіри з боку тренерського штабу Бенфіки клуб нібито готовий розглянути можливість його продажу влітку 2026 року.

Серед потенційних претендентів згадують Сельту, а також кілька клубів з АПЛ і Серії А.

У команді Бенфіки Судаков грає разом із іншим українцем – воротарем Анатолієм Трубіним.