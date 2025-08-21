На этом переходе лично настаивал Жозе Моуриньо. Однако переговоры сорвались из-за довольно незаурядной причины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Furkan.

Почему Зинченко не перейдет в Фенербахче?

По информации турецких СМИ, клубы вели активные переговоры по трансферу украинца. Он даже дал предварительное согласие на переход, но все сорвалось из-за политических взглядов.

Александр Зинченко поддерживает Израиль в войне с Палестиной. В Турции осуждают такую позицию и в конце концов это стало одной из главных причин срыва трансфера.

Футболист спросил у клуба, может ли это быть проблемой для комфортной жизни в Стамбуле. После оценки ситуации они решили, что лучше не начинать сотрудничество.

Справка. В октябре 2023 года Александр Зинченко публично поддержал Израиль после нападения ХАМАС. За это он получил шквал критики от арабов, которые засыпали его гневными комментариями.

Отметим, что сейчас все идет к тому, что украинец продолжит карьеру в Арсенале. Микель Артета выразил желание, чтобы Зинченко остался в команде и помог своим опытом.