Він є гравцем глибокого запасу й напередодні вперше зіграв у кампанії-2025/2026 через травму основного воротаря Люки Шавальє. На цю подію у своєму закритому телеграм-каналі відреагувала дружина українського захисника Ангеліна Забарна, інформує 24 Канал.

Як Забарна відреагувала на дебют Сафонова?

Після матчу ПСЖ – Ренн українка опублікувала промовисте зображення. На скриншоті було написано: "Як казав мій дід: не шукай у гівні малини і в москалі людини".



Реакція Ангеліни Забарної на першу гру в сезоні Сафонова / Скриншот із тг-каналу дівчини

Публікація цього поста неабияк зачепила росіян і "запорєбрикові" ЗМІ. У них одразу підгоріло й вони почали масово критикувати таке ставлення до себе та бідкатися на поганих українців.

Зокрема, згадували слова Жириновського, який нібито цитував якогось німецького класика

Нація українець, з'явилася в результаті жорстоких зґвалтувань поляками російських жінок легкої поведінки, моральний образ яких не витримував порівняння з образом нормальної людини! Так і з'явилися українці, наймерзенніша, продажна та найжорстокіша нація,

– написав один з росіян.

Також вони різними непристойними словами називали Ангеліну й українців, не забуваючи, звісно ж, "оригінально" називати наш народ "каструлеголовими" та "нацистами".

Як у Франції реагують на пост дружини Забарного?

Французи ж при цьому поділилися на декілька таборів. Деякі називали Іллю та його дружину чомусь расистами, адже Сафонов не "причетний до війни", а хтось навпаки підтримує та пояснював, що Україна отримує щодня неймовірно велику кількість горя від ворога, тому таке ставлення до росіян є максимально зрозумілим.

Частина ж при цьому сварить ПСЖ, який залишив у команді двох гравців з ворожих країн під час активної фази війни. На їх думку, саме клуб мав продумати наслідки такого кроку, який призвів до непотрібних проблем.

Реакції фанатів на допис Ангеліни Забарної / Скриншоти з соцмереж

Зазначимо, що цей поєдинок несподівано пропустив Ілля Забарний. Напередодні гри він тренувався з командою, проте після інформації, що гратиме Сафонов, ПСЖ повідомило про хворобу українця.

На післяматчевій пресконференції журналістка запитала головного тренера парижан Луїса Енріке про причини відсутності Іллі. Після цього іспанський спеціаліст зірвався, заявивши, що немає жодних політичних підтекстів, а українець просто занедужав.

Неймовірно! Кожен раз ти своїми питаннями створюєш проблему. Тут все просто: Забарний – хворий. Він був хворий останні два дні. Але я знаю, що для вас набагато важливіше говорити про скандал і весь час шукати новий привід для скандалу,

– цитує Енріке Foot Mercato.

До слова. У французьких ЗМІ також припускають, що насправді українець не хворів. Він міг домовитися з клубом про таку версію, щоб не створювати нікому зайвих проблем.

Наступний матч ПСЖ проведе вже 10 грудня в Лізі чемпіонів проти Атлетіка. Чи візьме в ньому участь українець поки невідомо.

Що відомо про відносини Забарного та Сафонова?