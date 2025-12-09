Он является игроком глубокого запаса и накануне впервые сыграл в кампании-2025/2026 из-за травмы основного вратаря Люки Шавалье. На это событие в своем закрытом телеграм-канале отреагировала жена украинского защитника Ангелина Забарная, информирует 24 Канал.

Читайте также Малиновский прервал черную серию своей команды, отметившись важным голом в Серии А

Как Забарная отреагировала на дебют Сафонова?

После матча ПСЖ – Ренн украинка опубликовала красноречивое изображение. На скриншоте было написано: "Как говорил мой дед: не ищи в говне малины и в москале человека".



Реакция Ангелины Забарной на первую игру в сезоне Сафонова / Скриншот с тг-канала девушки

Публикация этого поста изрядно задела россиян и "запоребриковые" СМИ. У них сразу подгорело и они начали массово критиковать такое отношение к себе и жаловаться на плохих украинцев.

В частности, вспоминали слова Жириновского, который якобы цитировал какого-то немецкого классика

Нация украинец, появилась в результате жестоких изнасилований поляками русских женщин легкого поведения, моральный образ которых не выдерживал сравнения с образом нормального человека! Так и появились украинцы, самая мерзкая, продажная и жестокая нация,

– написал один из россиян.

Также они разными неприличными словами называли Ангелину и украинцев, не забывая, конечно же, "оригинально" называть наш народ "кастрюлеголовыми" и "нацистами".

Как во Франции реагируют на пост жены Забарного?

Французы же при этом разделились на несколько лагерей. Некоторые называли Илью и его жену почему-то расистами, ведь Сафонов не "причастен к войне", а кто-то наоборот поддерживает и объяснял, что Украина получает ежедневно невероятно большое количество горя от врага, поэтому такое отношение к россиянам максимально понятно.

Часть же при этом ругает ПСЖ, который оставил в команде двух игроков из вражеских стран во время активной фазы войны. По их мнению, именно клуб должен был продумать последствия такого шага, который привел к ненужным проблемам.

Реакции фанатов на сообщение Ангелины Забарной / Скриншоты из соцсетей

Отметим, что этот поединок неожиданно пропустил Илья Забарный. Накануне игры он тренировался с командой, однако после информации, что будет играть Сафонов, ПСЖ сообщил о болезни украинца.

На послематчевой пресс-конференции журналистка спросила главного тренера парижан Луиса Энрике о причинах отсутствия Ильи. После этого испанский специалист сорвался, заявив, что нет никаких политических подтекстов, а украинец просто заболел.

Невероятно! Каждый раз ты своими вопросами создаешь проблему. Здесь все просто: Забарный – болен. Он был болен последние два дня. Но я знаю, что для вас гораздо важнее говорить о скандале и все время искать новый повод для скандала,

– цитирует Энрике Foot Mercato.

К слову. Во французских СМИ также предполагают, что на самом деле украинец не болел. Он мог договориться с клубом о такой версии, чтобы не создавать никому лишних проблем.

Следующий матч ПСЖ проведет уже 10 декабря в Лиге чемпионов против Атлетика. Примет ли в нем участие украинец пока неизвестно.

Что известно об отношениях Забарного и Сафонова?