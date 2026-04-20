Действующий чемпион страны ПСЖ принимал амбициозный Лион. Встреча вызвала интерес со стороны украинцев из-за участия в ней наших земляков, сообщает 24 Канал.

Как отыграл Забарный?

Илья Забарный перестал быть стабильным игроком основы в команде Энрике. Однако именно в чемпионате Франции украинец часто получает игровую практику.

Вот и в матче против Лиона тренер доверил Забарному место в старте в паре с другим запасным центрбеком Лукасом Беральдо. Также шанс сыграть против ПСЖ имел Роман Яремчук.

Однако Паулу Фонсека оставил украинского форварда Лиона на скамейке запасных. В итоге Роман на поле так и не появился, но его команда смогла создать сенсацию.

ПСЖ – Лион 1:2

Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18.

Уже к середине второго тайма "ткачи" забили ПСЖ два гола. Героями эпизодов стали конкуренты Яремчука по позиции Эндрик и Морейра. Каждый из них забил по голу и ассистировал другому.

Парижане ожидаемо захватили инициативу, но грамотная оборона Лиона позволила команде почти сохранить клиншит. Лишь в компенсированное время Кварацхелия бешеным дальним ударом смог пробить Грейфа.

К слову, словак стал одним из героев матча, совершив 4 сейва и отразив пенальти от Рамуша. Что же касается Забарного, то Илья отыграл весь матч, но не сумел предотвратить поражение ПСЖ.

