Действующий чемпион страны ПСЖ принимал амбициозный Лион. Встреча вызвала интерес со стороны украинцев из-за участия в ней наших земляков, сообщает 24 Канал.
Как отыграл Забарный?
Илья Забарный перестал быть стабильным игроком основы в команде Энрике. Однако именно в чемпионате Франции украинец часто получает игровую практику.
Вот и в матче против Лиона тренер доверил Забарному место в старте в паре с другим запасным центрбеком Лукасом Беральдо. Также шанс сыграть против ПСЖ имел Роман Яремчук.
Однако Паулу Фонсека оставил украинского форварда Лиона на скамейке запасных. В итоге Роман на поле так и не появился, но его команда смогла создать сенсацию.
ПСЖ – Лион 1:2
Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18.
Уже к середине второго тайма "ткачи" забили ПСЖ два гола. Героями эпизодов стали конкуренты Яремчука по позиции Эндрик и Морейра. Каждый из них забил по голу и ассистировал другому.
Парижане ожидаемо захватили инициативу, но грамотная оборона Лиона позволила команде почти сохранить клиншит. Лишь в компенсированное время Кварацхелия бешеным дальним ударом смог пробить Грейфа.
К слову, словак стал одним из героев матча, совершив 4 сейва и отразив пенальти от Рамуша. Что же касается Забарного, то Илья отыграл весь матч, но не сумел предотвратить поражение ПСЖ.
Как Забарный проводит сезон в ПСЖ?
- Для парижан это было уже пятое поражение в сезоне Лиги 1. Подопечные Энрике сохранили лидерство в турнирной таблице. Команда имеет преимущество в один балл над Лансом да еще и матч в запасе.
- К слову, победа позволила Лиону подняться на четвертое место. Команда Яремчука имеет поровну очков с третьим Лиллем и на один балл опережает Ренн.
- Напомним, что Забарный перебрался в ПСЖ летом 2025-го. Французский клуб выложил аж 63 миллиона евро Борнмуту за игрока сборной Украины.
- В начале сезона Илья считался игроком основы парижан, но позже Энрике стал использовать пару Маркиньос – Пачо в Лиге чемпионов.
- К слову, в этом турнире ПСЖ близок к защите титула. Команда дошла до полуфинала, где сыграет с Баварией. В общем Забарный сыграл уже 31 поединок за парижан и забил один мяч.