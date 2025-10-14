Сборная Украины по футболу отыграла четвертый матч в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в тяжелом матче переиграла Азербайджан (2:1), сообщает 24 Канал.

Кого прорекламировал Дамницкий?

Во время игры в соцсетях немало блогеров проводили стримы и комментировали матч Украина – Азербайджан онлайн. Одной из самых популярных была трансляция на ютуб-канале "ВЗБІРНА".

Среди ведущих стрима был известный комик Артем Дамницкий. Во время трансляции шоумен решил прорекламировать другую трансляцию, которую вели на канале "Арбузный футбол".

Его ведут двое молодых ребят с Херсонщины. Артем увидел, что их смотрит только шесть фанатов и решил прорекламировать стримеров в своем онлайне.

Как Дамницкий порадовал молодых блогеров: смотреть видео

Это имело свой эффект, ведь на трансляцию "Арбузного футбола" пришли сразу несколько сотен зрителей. Реакция ведущих была очень искренней и бесценной!

