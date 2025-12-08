Чи не найбільше ходить розмов про можливий трансфер воротаря Реала Андрія Луніна. Він хоче мати більше ігрової практики і є чимало клубів, які зацікавлені підсилити свій склад голкіпером "вершкових", повідомляє 24 Канал із посиланням на Playerswitch.
Хто хоче підписати Луніна?
Серед претендентів на 26-річного футболіста називають Мілан, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Астон Віллу. При цьому фаворитом у гонці за українцем є італійський гранд.
Контракт основного воротаря "россонері" Майка Меньяна завершується вже наприкінці сезону. Сторони поки не досягли домовленості про продовження, тому Мілан активно вивчає варіанти для заміни французу.
І вже тривалий час одним з основних варіантів на такий випадок є Лунін. Італійський клуб активно працює над трансфером Андрія.
Довідка. Орієнтовна вартість трансферу складає 25 мільйонів євро. Ця сума нібито є прийнятною для Мілана.
За інформацією MilanNews, "червоно-червоні" для оформлення угоди готові використати козир у вигляді свого півзахисника Луки Модрича. Хорват тривалий час виступав з Луніним у Реалі та може допомогти переконати українця перебратися у Мілан, а також адаптуватися в новому клубі та країні.
Що відомо про виступи Луніна в Реалі?
Андрій став гравцем іспанського гранда у 2018 році, перейшовши з луганської Зорі.
Перші два сезони його відправляли в оренди, після чого українець постійно є гравцем обойми Реала, виконуючи роль дублера Тібо Куртуа.
Загалом провів за "вершкових" 63 матчі, у яких пропустив 73 голи та 22 рази залишав свої ворота "сухими".
В нинішній кампанії зіграв за Реал лише одну гру. Його чинний контракт з клубом розрахований до 30 червня 2030 року.