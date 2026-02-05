Особливо ударним для Руслана вийшов січень, протягом якого він оформив аж чотири результативні дії в чемпіонаті. Як наслідок, офіційний сайт Серії А відзначив українця.
Як Руслан отримав визнання у Серії А?
У матчі 22-го туру Маліновський відзначився суперголом у ворота Болоньї. Українець вийшов на поле на 55-й хвилині за рахунку 0:2 на користь суперника і вже за сім хвилин розпочав камбек Дженоа.
Руслан ефектно приклався до м'яча під час стандарту та вразив ворота кіпера суперників з дальньої відстані. У підсумку Серія А визнала цей м'яч хавбека найкращим у чемпіонаті Італії в січні.
Гол Маліновського став найкращим у Серії А: дивитися відео
У підсумку Дженоа оформила неймовірний камбек у тій грі, здобувши перемогу 3:2. Загалом протягом минулого місяця Маліновський записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти у шести матчах за генуезців.
До слова, нещодавно Руслан побив неймовірний рекорд Андрія Шевченка в Серії А. За свою кар'єру Маліновський оформив 30 результативних передач в чемпіонаті Італії, ставши лідером серед українців за цим показником.
Маліновський у Дженоа: що відомо?
- Руслан став гравцем Дженоа у 2023 році з Марселя. За цей трансфер "грифони" заплатили 10 мільйонів євро. Руслан періодично ставав гравцем основи, проте часто травмувався.
- У поточному сезоні Маліновський став основним футболістом генуезців. На його рахунку 4 голи та 3 асисти у 23-х матчах. До цього Руслан пограв за Севастополь, Зорю, Генк, Аталанту та Марсель.
- У поточному сезоні Дженоа здобула 23 бали в 23-х матчах та посідає 14 місце в турнірній таблиці Серії А,. Команда з Генуї має перевагу у шість балів над зоною вильоту.
- Маліновський також є важливим гравцем у збірній України. За національну команду хавбек провів 69 матчів, оформивши 10 голів, повідомляє Transfermarkt.