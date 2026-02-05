Особенно ударным для Руслана получился январь, в течение которого он оформил аж четыре результативных действия в чемпионате. Как следствие, официальный сайт Серии А отметил украинца.
Как Руслан получил признание в Серии А?
В матче 22-го тура Малиновский отметился суперголом в ворота Болоньи. Украинец вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника и уже через семь минут начал камбэк Дженоа.
Руслан эффектно приложился к мячу во время стандарта и поразил ворота кипера соперников с дальней дистанции. В итоге Серия А признала этот мяч хавбека лучшим в чемпионате Италии в январе.
Гол Малиновского стал лучшим в Серии А: смотреть видео
В итоге Дженоа оформила невероятный камбэк в той игре, одержав победу 3:2. Всего в течение прошлого месяца Малиновский записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в шести матчах за генуэзцев.
К слову, недавно Руслан побил невероятный рекорд Андрея Шевченко в Серии А. За свою карьеру Малиновский оформил 30 результативных передач в чемпионате Италии, став лидером среди украинцев по этому показателю.
Малиновский в Дженоа: что известно?
- Руслан стал игроком Дженоа в 2023 году из Марселя. За этот трансфер "грифоны" заплатили 10 миллионов евро. Руслан периодически становился игроком основы, однако часто травмировался.
- В текущем сезоне Малиновский стал основным футболистом генуэзцев. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 23-х матчах. До этого Руслан поиграл за Севастополь, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель.
- В текущем сезоне Дженоа добыла 23 балла в 23-х матчах и занимает 14 место в турнирной таблице Серии А,. Команда из Генуи имеет преимущество в шесть баллов над зоной вылета.
- Малиновский также является важным игроком в сборной Украины. За национальную команду хавбек провел 69 матчей, оформив 10 голов, сообщает Transfermarkt.