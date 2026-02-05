Особенно ударным для Руслана получился январь, в течение которого он оформил аж четыре результативных действия в чемпионате. Как следствие, официальный сайт Серии А отметил украинца.

Как Руслан получил признание в Серии А?

В матче 22-го тура Малиновский отметился суперголом в ворота Болоньи. Украинец вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника и уже через семь минут начал камбэк Дженоа.

Руслан эффектно приложился к мячу во время стандарта и поразил ворота кипера соперников с дальней дистанции. В итоге Серия А признала этот мяч хавбека лучшим в чемпионате Италии в январе.

В итоге Дженоа оформила невероятный камбэк в той игре, одержав победу 3:2. Всего в течение прошлого месяца Малиновский записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в шести матчах за генуэзцев.

К слову, недавно Руслан побил невероятный рекорд Андрея Шевченко в Серии А. За свою карьеру Малиновский оформил 30 результативных передач в чемпионате Италии, став лидером среди украинцев по этому показателю.

Малиновский в Дженоа: что известно?