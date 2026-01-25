Этот поединок Руслан Малиновский начинал на скамейке запасных. Он вышел на замену в начале второго тайма при счете 0:2, информирует 24 Канал.

Как сыграл Малиновский?

И уже через семь минут после появления на поле украинец отметился настоящим шедевром. Он забил невероятный гол дальним выстрелом.

"Грифоны" получили право выполнить штрафной удар примерно с 30 метров. К мячу подошел Руслан, который вместо подачи решил пробить издалека и сделал это идеально.

Малиновский нанес удар в угол, где стоял голкипер. Федерико Равалья пытался спасти команду, но оказался бессилен.

Малиновский забил гол в ворота Болоньи: смотрите видео

В конце концов хозяева, играя в большинстве, смогли впоследствии не только сравнять счет, но и вырвать победу. На 78-й минуте Кейлеб Экубан восстановил паритет, а уже в компенсированное время Жуниор Мессиас принес "грифонам" победу.

Важно. Благодаря этому результату Дженоа уже имеет отрыв в шесть очков от зоны вылета в турнирной таблице Серии А. Команда продлила беспроигрышную серию до пяти игр.

Как выступает Малиновский в сезоне-2025/2026?