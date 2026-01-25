Мудрик уже больше года ждет юридического решения – станет ли его дисквалификация официальной. УЕФА решила ускорить этот процесс, пишет The Chelsea Forum.

Смотрите также Мудрику вынесли приговор: украинец уже не вернется на топовый уровень после допинг-скандала

Как УЕФА влияет на рассмотрение дела Мудрика?

По инсайдерской информации, УЕФА перешла к активным действиям, чтобы удостовериться, что футболист будет иметь возможность в разумные сроки вернуться на поле. Для этого чиновники обратились к английской федерации с требованием огласить вердикт по делу Мудрика как можно скорее.

При этом за основу взято утверждение, что украинец не употреблял запрещенные препараты намеренно, поэтому факта его вины нет. Это может помочь Мудрику снова одеть футбола Челси раньше, чем ожидалось.

Его возвращение, уверяют инсайдеры, является делом считанных дней или недель.

Что еще известно о деле Мудрика?