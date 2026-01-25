Мудрик вже більше року чекає на юридичне рішення – чи стане його дискваліфікація офіційною. УЄФА вирішила прискорити цей процес, пише The Chelsea Forum.

Як УЄФА впливає на розгляд справи Мудрика?

За інсайдерською інформацією, УЄФА перейшла до активних дій, щоб впевнитися, що футболіст матиме можливість у розумні терміни повернутися на поле. Для цього чиновники звернулися до англійської федерації з вимогою оголосити вердикт у справі Мудрика якомога швидше.

При цьому за основу взято твердження, що українець не вживав заборонені препарати навмисно, тож факту його провини немає. Це може допомогти Мудрику знову одягнути футболу Челсі раніше, ніж очікувалося.

Його повернення, запевняють інсайдери, є справою лічених днів чи тижнів.

Що ще відомо про справу Мудрика?