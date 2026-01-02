В організмі Михайла був знайдений заборонений препарат мельдоній. Відомий журналіст Валентин Щербачов висловив свій прогноз на подальшу кар'єру українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport-Express.

До теми Мудрик тепер без тренера: Челсі сенсаційно звільнив наставника, який зробив клуб чемпіоном світу

Що чекає на Мудрика?

На його думку, Мудрик вже не повернеться на топовий рівень у футболі. Причиною є відсторонення від тренувань із лондонським Челсі.

Важко зараз Мудрику. Він хороший футболіст. Шкода, що все так вийшло. Він дуже багато втратив і навряд чи після цього знову настане його зірковий час,
– вважає Щербачов.

Поки що термін повернення гравця невідомий, хоча інтерес до його персони залишається. Eagle Media повідомляв, що Мудрик може опинитися у турецькому Бешикташі.

Також ходили чутки про можливу оренду Михайла у французький Страсбург. Це буде можливим за умови швидкого повернення гравця вже цього року.

Відзначимо, що Мудрик продовжує підтримувати форму самостійно у спортзалі. Нещодавно він навіть сів за кермо, щоб дістатися тренування, хоча мав заборону від поліції на керування авто.

Що відомо про допінг Мудрика?

  • Свій останній матч за Челсі Михайло відіграв ще наприкінці листопада 2024 року. Після цього гравець здав позитивний допінг-тест, а Челсі відсторонив його від тренувань.
  • Сам футболіст отримав поки безстроковий бан у всіх турнірах. Мудрик заявив, що не приймав допінг за власним бажанням та обмежив користування соцмережами.
  • Команда українця наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат. Очікується, що гравець буде поза грою від 2 до 4 років.
  • Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів і 11 асистів у 73-х матчах за "синіх".