В організмі Михайла був знайдений заборонений препарат мельдоній. Відомий журналіст Валентин Щербачов висловив свій прогноз на подальшу кар'єру українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport-Express.

Що чекає на Мудрика?

На його думку, Мудрик вже не повернеться на топовий рівень у футболі. Причиною є відсторонення від тренувань із лондонським Челсі.

Важко зараз Мудрику. Він хороший футболіст. Шкода, що все так вийшло. Він дуже багато втратив і навряд чи після цього знову настане його зірковий час,

– вважає Щербачов.

Поки що термін повернення гравця невідомий, хоча інтерес до його персони залишається. Eagle Media повідомляв, що Мудрик може опинитися у турецькому Бешикташі.

Також ходили чутки про можливу оренду Михайла у французький Страсбург. Це буде можливим за умови швидкого повернення гравця вже цього року.

Відзначимо, що Мудрик продовжує підтримувати форму самостійно у спортзалі. Нещодавно він навіть сів за кермо, щоб дістатися тренування, хоча мав заборону від поліції на керування авто.

Що відомо про допінг Мудрика?