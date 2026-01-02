При цьому ще й керівництво клубу відзначилось дивним рішенням у перші дні 2026 року. Офіційний сайт Челсі оголосив про зміну головного тренера, повідомляє 24 Канал.

Чому звільнили Мареску?

Лондонці відправили у відставку італійського наставника Енцо Мареску. Причини такого рішення не уточнюються, однак, ймовірно, вони є неспортивними.

За повідомленням журналіста The Telegraph Метта Лоу, 45-річний тренер мав конфлікт із керівництвом "синіх". Ще в середині грудня Мареска дав дивне інтерв'ю, заявивши, що не відчуває підтримки з боку клубу.

А після останнього матчу в АПЛ проти Борнмута (2:2) Енцо не з'явився на пресконференцію. Як заявляли ЗМІ, тренер не приховував від Челсі, що ним цікавились інші клуби.

Хто може очолити Челсі?

Інтерес до Марески виявляли Манчестер Сіті та Ювентус, які вже влітку готові були переманити спеціаліста. На фоні цього тренер вимагав від лондонців покращеного контракту.

В підсумку Челсі не тільки не пішов назустріч Енцо, а ще й вирішив припинити співпрацю із італійцем. Головним кандидатом на заміну Маресці є наставник Страсбурга Ліам Росеньйор.

Як Мареска очолював Челсі?