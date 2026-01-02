При этом еще и руководство клуба отличилось странным решением в первые дни 2026 года. Официальный сайт Челси объявил о смене главного тренера, сообщает 24 Канал.

По теме Абрамович не планирует без боя отдавать Украине деньги полученные за продажу Челси

Почему уволили Мареску?

Лондонцы отправили в отставку итальянского наставника Энцо Мареску. Причины такого решения не уточняются, однако, вероятно, они являются неспортивными.

По сообщению журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, 45-летний тренер имел конфликт с руководством "синих". Еще в середине декабря Мареска дал странное интервью, заявив, что не чувствует поддержки со стороны клуба.

А после последнего матча в АПЛ против Борнмута (2:2) Энцо не появился на пресс-конференцию. Как заявляли СМИ, тренер не скрывал от Челси, что им интересовались другие клубы.

Кто может возглавить Челси?

Интерес к Мареске проявляли Манчестер Сити и Ювентус, которые уже летом готовы были переманить специалиста. На фоне этого тренер требовал от лондонцев улучшенного контракта.

В итоге Челси не только не пошел навстречу Энцо, но и решил прекратить сотрудничество с итальянцем. Главным кандидатом на замену Мареске является наставник Страсбурга Лиам Росеньер.

Как Мареска возглавлял Челси?