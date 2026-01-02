При этом еще и руководство клуба отличилось странным решением в первые дни 2026 года. Официальный сайт Челси объявил о смене главного тренера, сообщает 24 Канал.
По теме Абрамович не планирует без боя отдавать Украине деньги полученные за продажу Челси
Почему уволили Мареску?
Лондонцы отправили в отставку итальянского наставника Энцо Мареску. Причины такого решения не уточняются, однако, вероятно, они являются неспортивными.
По сообщению журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, 45-летний тренер имел конфликт с руководством "синих". Еще в середине декабря Мареска дал странное интервью, заявив, что не чувствует поддержки со стороны клуба.
А после последнего матча в АПЛ против Борнмута (2:2) Энцо не появился на пресс-конференцию. Как заявляли СМИ, тренер не скрывал от Челси, что им интересовались другие клубы.
Кто может возглавить Челси?
Интерес к Мареске проявляли Манчестер Сити и Ювентус, которые уже летом готовы были переманить специалиста. На фоне этого тренер требовал от лондонцев улучшенного контракта.
В итоге Челси не только не пошел навстречу Энцо, но и решил прекратить сотрудничество с итальянцем. Главным кандидатом на замену Мареске является наставник Страсбурга Лиам Росеньер.
Как Мареска возглавлял Челси?
- Энцо возглавил лондонский клуб летом 2024 года после того, как помог Лестеру повыситься с Чемпионшипа в АПЛ. За это время Энцо успел потренировать Челси в 90 матчах.
- На его счету 55 побед, 15 ничьих и 20 поражений. Одним из подопечных Марески был Михаил Мудрик, который не получал достаточно игровой практики под его руководством.
- Однако с декабря 2024 года украинец вообще не играл за Челси из-за допинг-скандала. При этом лондонский клуб успешно провел прошлый сезон.
- "Синие" заняли четвертое место в АПЛ и вернулись в Лигу чемпионов. Кроме того, команда стала победителем Лиги конференций и сенсационно выиграла Клубный чемпионат мира летом, разгромив в финале ПСЖ (3:0).
- После 19-ти туров текущего сезона АПЛ Челси идет пятым в турнирной таблице чемпионата Англии. Также команда набрала 10 очков в шести играх Лиги чемпионов, благодаря чему занимает там 13-е место.