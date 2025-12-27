Бывший владелец лондонского Челси Роман Абрамович привлек мощную команду юристов для защиты собственных интересов. На кону замороженные активы олигарха на сумму 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Читайте также Шевченко высказал четкую позицию по замороженным средствам Абрамовича от продажи Челси

Как Абрамович пытается затормозить передачу средств Украине?

Интересы российского олигарха в суде будет представлять Эрик Гершман. Он был старшим юридическим советником Дональда Трампа во время первого президентского срока.

Всего к защите активов Абрамовича привлечены пять юристов. Они заявляют, что 1,4 миллиарда с 2,35 миллиарда полученных от продажи Челси не могут быть переданы благотворительному фонду в поддержку Украины. Они отмечают,, что правительство Джерси ведет расследование и судебные действия в отношении активов, а потому их нельзя никуда перечислять.

Справка. Отметим, что средства российского олигарха были заморожены правительством Джерси в 2022 году. С тех пор продолжается расследование относительно источников их происхождения.

Какой ультиматум Абрамовичу предъявила Британия?