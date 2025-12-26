Россиянин получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "синих" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине, однако до сих пор этого так и не сделал. По этому поводу высказался президент УАФ Андрей Шевченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.
Что сказал Шевченко об Абрамовиче?
Он рассказал, как относится к такому требованию британского правительства. Также Шевченко признался, продолжает ли общаться с олигархом, с которым имел хорошие отношения со времен выступлений за Челси.
У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал об этом в газете, но за развитием событий не следил. Это дело между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги,
– рассказал Шевченко.
Отметим, что Абрамович продал Челси в 2022 году под обязательство потратить эти средства на поддержку жертв войны в Украине. Представители правительства Великобритании требуют передачи на гуманитарные нужды нашей страны более 2,5 миллиардов фунтов, полученные от продажи клуба.
Справка. Эти деньги остаются замороженными на счету в британском банке уже четвертый год. Финансовые активы заморозили из-за санкций в отношении Абрамовича из-за его связей с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил российскому бизнесмену "последнее предупреждение" по поводу этих средств.
Что известно об эре Абрамовича в Челси?
Российский олигарх приобрел лондонский клуб в 2003 году чуть меньше, чем за 200 миллионов долларов.
Он начал очень много инвестировать в "синих" и за время его правления клуб завоевал 19 трофеев, в частности, дважды триумфовал в Лиге чемпионов (данные Transfermarkt).
Сделка по продаже Челси была завершена в конце мая 2022 года. Средства поступили на банковский счет в Великобритании, контролируемый компанией Абрамовича Fordstam.
С тех пор переговоры с олигархом зашли в тупик, ведь он не собирается их тратить исключительно на нужды Украины, а настаивает, что деньги должны поступить также россиянам, которые пострадали от войны.