Россиянин получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "синих" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине, однако до сих пор этого так и не сделал. По этому поводу высказался президент УАФ Андрей Шевченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagens Nyheter.

Что сказал Шевченко об Абрамовиче?

Он рассказал, как относится к такому требованию британского правительства. Также Шевченко признался, продолжает ли общаться с олигархом, с которым имел хорошие отношения со времен выступлений за Челси.

У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал об этом в газете, но за развитием событий не следил. Это дело между ним и правительством, но очевидно, что он должен выплатить деньги,

– рассказал Шевченко.

Отметим, что Абрамович продал Челси в 2022 году под обязательство потратить эти средства на поддержку жертв войны в Украине. Представители правительства Великобритании требуют передачи на гуманитарные нужды нашей страны более 2,5 миллиардов фунтов, полученные от продажи клуба.

Справка. Эти деньги остаются замороженными на счету в британском банке уже четвертый год. Финансовые активы заморозили из-за санкций в отношении Абрамовича из-за его связей с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил российскому бизнесмену "последнее предупреждение" по поводу этих средств.

Что известно об эре Абрамовича в Челси?