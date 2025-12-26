Пробыв там почти девять месяцев, его выпустили под домашний арест. Однако функционер решил сбежать из страны и накануне Национальная полиция Украины объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт МВД.

Что известно о побеге Павелко?

Датой исчезновения Павелко называется 5 ноября 2025 года. Сейчас он подпадает под категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Еще в октябре бывшему руководителю УАФ сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в служебном подлоге. По данным следствия, причиной стало то, что Павелко незаконно завладел средствами УАФ, которые были перечислены от УЕФА.

Правонарушение осуществлялось в течение периода с 17 апреля 2015 до 1 декабря 2016 года. Общая сумма ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро. В полиции это преступление квалифицировали как служебный подлог.

К слову. Ранее известный журналист Константин Андриюк сообщал, что генпрокуратура готовила новое подозрение бывшему главе УАФ из-за хищения средств. Однако вручить его она не смогла, ведь Павелко находится за пределами Украины, которую оставил еще в декабре 2024 года, а основанием для пересечения границы стала фейковая инвалидность.

Отметим, что Павелко держали под стражей в 2023 – 2024 годах в течение 259 дней. Причиной стало расследование дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона.

Что известно о Павелко?