Бывший глава УАФ Андрей Павелко до сих пор находится под следствием. К делу о хищении средств на строительстве завода с футбольных полей добавилось еще одно, пишет 24 Канал со ссылкой на ГУ Национальной полиции города Киева.

Читайте также Допинг-скандал Мудрика: стали известны новые детали о возможной причастности УАФ и Шевченко

В чем обвиняют Павелко?

Главное управление национальной полиции города Киева опубликовало текст нового подозрения экс-президенту УАФ Андрею Павелко. Функционера обвиняют в совершении ряда правонарушений.

По данным следствия, бывший глава УАФ незаконно завладел средствами УЕФА, которые поступали на счета частной фирмы, но были предназначены для Федерации. По данным проведенной экспертизы, правонарушения осуществлялось в течение периода с 17 апреля 2015 до 1 декабря 2016 года. Общая сумма ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро.

К выполнению преступных действий были привлечены 25 человек, в том числе бывший президент УПЛ Владимир Генинсон, экс-финдиректор УАФ Евгения Сагайдак, экс-генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий, а также Екатерина Краснокутская, бывшая помощница Павелко в Верховной Раде.

Напомним, что Андрей Павелко находился под стражей с июня 2023 года по 29 февраля 2024 года. Функционера выпустили из СИЗО после избрания Андрея Шевченко новым президентом УАФ. Павелко подозревают в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственных газонов для футбольных полей.

Где сейчас находится Павелко?