Пробувши там майже дев'ять місяців, його випустили під домашній арешт. Проте функціонер вирішив втекти з країни й напередодні Національна поліція України оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт МВС.

Читайте також "Він продовжує фіктивну службу": ветеран ЗСУ розніс ексфутболіста Динамо Алієва

Що відомо про втечу Павелка?

Датою зникнення Павелка називається 5 листопада 2025 року. Наразі він підпадає під категорію осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Ще в жовтні колишньому керівнику УАФ повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. За даними слідства, причиною стало те, що Павелко незаконно заволодів коштами УАФ, які було перераховано від УЄФА.

Правопорушення здійснювалося упродовж періоду з 17 квітня 2015 до 1 грудня 2016 року. Загальна сума збитків оцінюється у 9,32 мільйона євро. В поліції цей злочин кваліфікували як службове підроблення.

До слова. Раніше відомий журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що генпрокуратура готувала нову підозру колишньому голові УАФ через розкрадання коштів. Проте вручити її вона не змогла, адже Павелко перебуває за межами України, яку залишив ще у грудні 2024 року, а підставою для перетину кордону стала фейкова інвалідність.

Зазначимо, що Павелка тримали під вартою у 2023 – 2024 роках протягом 259 днів. Причиною стало розслідування справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону.

Що відомо про Павелка?