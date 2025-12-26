Росіянин отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "синіх" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні, проте досі цього так і не зробив. З цього приводу висловився президент УАФ Андрій Шевченко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dagens Nyheter.
Що сказав Шевченко про Абрамовича?
Він розповів, як ставиться до такої вимоги британського уряду. Також Шевченко зізнався, чи продовжує спілкуватися з олігархом, з яким товаришував з часів виступів за Челсі.
У мене більше немає жодних стосунків з Абрамовичем. Я читав про це в газеті, але за розвитком подій не стежив. Це справа між ним і урядом, але очевидно, що він має виплатити гроші,
– розповів Шевченко.
Зазначимо, що Абрамович продав Челсі у 2022 році під зобов'язання витратити ці кошти на підтримку жертв війни в Україні. Представники уряду Великої Британії вимагають передачі на гуманітарні потреби нашої країни понад 2,5 мільярди фунтів, отримані від продажу клубу.
Довідка. Ці гроші залишаються замороженими на рахунку в британському банку вже четвертий рік. Фінансові активи заморозили через санкції щодо Абрамовича через його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив російському бізнесмену "останнє попередження" щодо цих коштів.
Що відомо про еру Абрамовича в Челсі?
Російський олігарх придбав лондонський клуб у 2003 році трішки менше, ніж за 200 мільйонів доларів.
Він почав дуже багато інвестувати в "синіх" і за часи його правління клуб здобув 19 трофей, зокрема, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів (дані Transfermarkt).
Угода з продажу Челсі була завершена наприкінці травня 2022 року. Кошти надійшли на банківський рахунок у Великій Британії, контрольований компанією Абрамовича Fordstam.
Відтоді перемовини з олігархом зайшли в глухий кут, адже він не збирається їх витрачати виключно на потреби України, а наполягає, що гроші мають надійти також росіянам, які постраждали від війни.