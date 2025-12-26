Росіянин отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "синіх" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні, проте досі цього так і не зробив. З цього приводу висловився президент УАФ Андрій Шевченко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dagens Nyheter.

Читайте також Колишнього президента УАФ Павелка оголосили в розшук

Що сказав Шевченко про Абрамовича?

Він розповів, як ставиться до такої вимоги британського уряду. Також Шевченко зізнався, чи продовжує спілкуватися з олігархом, з яким товаришував з часів виступів за Челсі.

У мене більше немає жодних стосунків з Абрамовичем. Я читав про це в газеті, але за розвитком подій не стежив. Це справа між ним і урядом, але очевидно, що він має виплатити гроші,
– розповів Шевченко.

Зазначимо, що Абрамович продав Челсі у 2022 році під зобов'язання витратити ці кошти на підтримку жертв війни в Україні. Представники уряду Великої Британії вимагають передачі на гуманітарні потреби нашої країни понад 2,5 мільярди фунтів, отримані від продажу клубу.

Довідка. Ці гроші залишаються замороженими на рахунку в британському банку вже четвертий рік. Фінансові активи заморозили через санкції щодо Абрамовича через його зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив російському бізнесмену "останнє попередження" щодо цих коштів.

Що відомо про еру Абрамовича в Челсі?

  • Російський олігарх придбав лондонський клуб у 2003 році трішки менше, ніж за 200 мільйонів доларів.

  • Він почав дуже багато інвестувати в "синіх" і за часи його правління клуб здобув 19 трофей, зокрема, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів (дані Transfermarkt).

  • Угода з продажу Челсі була завершена наприкінці травня 2022 року. Кошти надійшли на банківський рахунок у Великій Британії, контрольований компанією Абрамовича Fordstam.

  • Відтоді перемовини з олігархом зайшли в глухий кут, адже він не збирається їх витрачати виключно на потреби України, а наполягає, що гроші мають надійти також росіянам, які постраждали від війни.