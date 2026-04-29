В 2026 году для будущего украинского футбола важно привлечение в систему сборных футболистов, которые происходят из Украины, но выросли за ее пределами. 24 Канал исследовал, кто раньше мог, но не сыграл за "сине-желтую" команду.

Видит ли УАФ перспективу в украинцах в эмиграции?

После начала полномасштабной войны миллионы наших земляков вынужденно покинули свои дома. По данным Агентства ООН по делам беженцев, за рубежом сейчас находится не менее 5,9 миллиона наших сограждан, которые оказались в такой ситуации.

Поднимал этот вопрос и президент УАФ Андрей Шевченко, который недавно прямо заявил об оттоке молодежи за границу и риск потери целого футбольного поколения.

Кто раньше мог сыграть за Украину, но оказался в другой сборной?

Тут есть по меньшей мере пять очень ярких историй. Сначала рассмотрим исполнителей, которые реально могли получить украинское гражданство и проявляли интерес к сборной.

В их случае – по территориальному происхождению кого-то из семьи. Этот процесс нам четко описывает МИД Украины.

Самым громким таким кейсом является центральный защитник Вест Хэма Макс Килман. Он даже получил украинское гражданство, о чем сообщил в 2021 году.

Однако, заиграть тогдашнего лидера обороны Вулверхэмптона в сине-желтых цветах не удалось – он уже был заигран за сборную Англии. Да, не футбольную, а футзальную. Но по правилам ФИФА, разницы нет.

В 2023 году Килман заявлял, что теперь мечтает выступать за ""трех львов", однако пока не сложилось.

Полное право получить украинское гражданство имел датский защитник Эрик Святченко.

По информации Transfermarkt – оно у него есть. Будущий футболист родился в 1991 году в датском Выборге, в семье украинского художника Сергея Святченко Когда-то, в интервью FootballHub, Эрик рассказывал, что в 2017 году его способностью играть за сборную Украины интересовался тогдашний главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Однако, на тот момент Святченко уже был футболистом сборной Дании, за которую провел пять поединков. Параллельно футболист рассказал, что в 2012 году львовские Карпаты хотели приобрести его у Мидтьюлланда. Тогда он отказал из-за желания поиграть в европейской топ лиге.

Впоследствии Святченко перебрался из Дании в шотландский, где трижды становился чемпионом Шотландии, а сейчас выступает в МЛС за Динамо (Хьюстон).

Эрик Святченко / Фото: instagram.com/sviatchenko

Первой "трансферной" сагой в сборную Украины было ее потенциальное пополнение тогдашним лидером Боруссии (Менхенгладбах) Романом Найштедтером, воспитанником немецкого футбола.

Он родился в 1988 году в Днепре, поэтому имел полное право на украинский паспорт. В 2011 году футболист уже вырос из молодежного уровня, а в состав взрослой сборной Германии не попадал. Поэтому самостоятельно заговорил об Украине.

Впрочем, до получения гражданства дело так и не дошло. В 2012-м Олег Блохин, который был тренером сборной во время истории с Нойштедтером, рассказал, что реального интереса к игроку не было. Об этом сообщал "Футбол 24".

Впоследствии Роман провел два товарищеских матча в составе Германии, а в 2016-м решил позориться. Тогда он взял российский паспорт и начал играть за эту сборную: 13 матчей, один гол.

В 2026 году Роман Нойштедтер является футболистом бельгийского Вестерлоо, где играет вместе с Сергеем Сидорчуком.

Получить гражданство по упрощенной процедуре мог Густаво Бланко-Лещук – единственный футболист из этого списка, который играл в Украине. Десятилетие назад Карпаты подписали аргентинского нападающего с подозрительной украинской фамилией.

Тогда оказалось, что его прадед из Украины. Впоследствии футболист неоднократно заявлял о желании играть за нашу национальную команду. Правда, приглашение так и не получил. Бланко-Лещук покинул Украину в 2019-м. После трех чемпионств, которые выиграл с Шахтером. В УПЛ он выступил 52 раза: 14 голов, семь ассистов. Ни за одну национальную сборную не играл.

В 2023 году, уже в период полномасштабной войны спортсмен сменил испанский Эйбар на клубы из Ирана.

Кто еще мог стать украинцем, но имел меньше шансов?

Здесь также хватает имен. Доподлинно известно об украинском происхождении легенды австралийского спорта Марка Видуки. В прошлом году 50-летний бывший нападающий дал интервью изданию "Украинский футбол", где рассказал, что его мама родом из Львовской области.

По словам экс-форварда ряда клубов АПЛ, его семья выехала с территории нашего государства около 1910 года.

Теоретически здесь мог родиться кто-то из родственников не дальше второй степени родства, что упростило бы получение гражданства. Однако, сам Марк не выбрал ни Украину, ни Хорватию откуда его родители переехали в Австралию. За сборную "зеленого континента" он забил 11 голов в 43 матчах.

Еще одним теоретическим украинцем мог быть актуальный фланговый защитник Астон Виллы Мэтти Кэш.

Как писал "Футбол 24", его дед родом из Станиславова (ныне – Ивано-Франковск), поэтому законодательно для него украинский паспорт был возможен. Быстрее оказался Польский футбольный союз (PZPN) и последние пять лет футболист играет за "бело-красных".

Кого УАФ может "поймать" в ближайшее время?