Вопрос привлечения иностранных футболистов в национальную команду периодически вызывает дискуссии. Андрей Шевченко рассказал корреспонденту 24 Канала о четком алгоритме, который существенно ограничивает такие возможности.
Возможна ли натурализация в сборной Украины?
Андрей Шевченко отметил, что получить украинское гражданство для игры за сборную можно только при строгих условиях. В частности, иностранец должен выступать в Украине более пяти лет.
Это означает, что все время, пока идет полномасштабная война, иностранец находится в Украине, играет за украинский клуб. Здесь платит налоги, полностью интегрирован в украинское общество. Он переживает с нами эти обстрелы и помогает нашей армии, платя налоги,
– заявил глава УАФ.
Открыты двери только для тех, кто с Украиной
Шевченко подчеркнул, что федерация не рассматривает вариантов "привезти кого-то из-за границы и натурализовать". Такой подход, по его словам, не соответствует принципам сборной.
В то же время УАФ не будет закрывать путь в национальную команду для тех иностранцев, которые уже длительное время живут в Украине.
Если игрок разделяет все вызовы вместе со страной, включая войну, он может рассчитывать на шанс в сборной,
– подытожил Андрей Шевченко.
Кто из натурализованных игроков выступал за сборную Украины?
- В разные годы сборная Украины уже имела опыт с натурализованными футболистами. Самым известным примером стал Марлос – бразилец, который получил украинское гражданство в 2017 году и провел за национальную команду более двух десятков матчей, в частности сыграл на Евро-2020.
- Еще раньше паспорт Украины получил другой бразилец – Эдмар. Он дебютировал за сборную в 2011 году и был в заявке команды на Евро-2012. Оба игрока длительное время выступали в УПЛ и отвечали требованиям ФИФА по смене футбольного гражданства.
- Отдельный случай – Жуниор Мораес, который получил украинский паспорт в 2019 году. Его вызов в сборную вызвал резонанс и даже протест со стороны федерации футбола Португалии из-за вопроса о сроках натурализации, однако УЕФА не применила санкций.