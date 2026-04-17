Вопрос привлечения иностранных футболистов в национальную команду периодически вызывает дискуссии. Андрей Шевченко рассказал корреспонденту 24 Канала о четком алгоритме, который существенно ограничивает такие возможности.

Возможна ли натурализация в сборной Украины?

Андрей Шевченко отметил, что получить украинское гражданство для игры за сборную можно только при строгих условиях. В частности, иностранец должен выступать в Украине более пяти лет.

Это означает, что все время, пока идет полномасштабная война, иностранец находится в Украине, играет за украинский клуб. Здесь платит налоги, полностью интегрирован в украинское общество. Он переживает с нами эти обстрелы и помогает нашей армии, платя налоги,

– заявил глава УАФ.

Открыты двери только для тех, кто с Украиной

Шевченко подчеркнул, что федерация не рассматривает вариантов "привезти кого-то из-за границы и натурализовать". Такой подход, по его словам, не соответствует принципам сборной.

В то же время УАФ не будет закрывать путь в национальную команду для тех иностранцев, которые уже длительное время живут в Украине.

Если игрок разделяет все вызовы вместе со страной, включая войну, он может рассчитывать на шанс в сборной,

– подытожил Андрей Шевченко.

