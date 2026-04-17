Питання залучення іноземних футболістів до національної команди періодично викликає дискусії. Андрій Шевченко розповів кореспонденту 24 Каналу про чіткий алгоритм, який суттєво обмежує такі можливості.

Дивіться також "Не потрібно їх брати в жодному разі": екстренер збірної України – про натуралізацію бразильців

Чи можлива натуралізація в збірній України?

Андрій Шевченко наголосив, що отримати українське громадянство для гри за збірну можна лише за суворих умов. Зокрема, іноземець має виступати в Україні понад п’ять років.

Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки,

– заявив очільник УАФ.

Відкриті двері лише для тих, хто з Україною

Шевченко підкреслив, що федерація не розглядає варіантів "привезти когось з-за кордону і натуралізувати". Такий підхід, за його словами, не відповідає принципам збірної.

Водночас УАФ не закриватиме шлях до національної команди для тих іноземців, які вже тривалий час живуть в Україні.

Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс у збірній,

– підсумував Андрій Шевченко.

Хто з натуралізованих гравців виступав за збірну України?