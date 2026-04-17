Питання залучення іноземних футболістів до національної команди періодично викликає дискусії. Андрій Шевченко розповів кореспонденту 24 Каналу про чіткий алгоритм, який суттєво обмежує такі можливості.
Чи можлива натуралізація в збірній України?
Андрій Шевченко наголосив, що отримати українське громадянство для гри за збірну можна лише за суворих умов. Зокрема, іноземець має виступати в Україні понад п’ять років.
Це означає, що весь час, поки триває повномасштабна війна, іноземець знаходиться в Україні, грає за український клуб. Тут сплачує податки, повністю інтегрований в українське суспільство. Він переживає з нами ці обстріли і допомагає нашій армії, сплачуючи податки,
– заявив очільник УАФ.
Відкриті двері лише для тих, хто з Україною
Шевченко підкреслив, що федерація не розглядає варіантів "привезти когось з-за кордону і натуралізувати". Такий підхід, за його словами, не відповідає принципам збірної.
Водночас УАФ не закриватиме шлях до національної команди для тих іноземців, які вже тривалий час живуть в Україні.
Якщо гравець розділяє всі виклики разом із країною, включно з війною, він може розраховувати на шанс у збірній,
– підсумував Андрій Шевченко.
Хто з натуралізованих гравців виступав за збірну України?
- У різні роки збірна України вже мала досвід із натуралізованими футболістами. Найвідомішим прикладом став Марлос – бразилець, який отримав українське громадянство у 2017 році та провів за національну команду понад два десятки матчів, зокрема зіграв на Євро-2020.
- Ще раніше паспорт України отримав інший бразилець – Едмар. Він дебютував за збірну у 2011 році та був у заявці команди на Євро-2012. Обидва гравці тривалий час виступали в УПЛ і відповідали вимогам ФІФА щодо зміни футбольного громадянства.
- Окремий випадок – Жуніор Мораес, який отримав український паспорт у 2019 році. Його виклик до збірної спричинив резонанс і навіть протест з боку федерації футболу Португалії через питання щодо термінів натуралізації, однак УЄФА не застосувала санкцій.