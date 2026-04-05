34-річний футболіст ухвалив непросте рішення після драматичного інциденту під час медобстеження. Його кар'єра обірвалася одразу після повернення до рідного клубу Сан-Паулу, інформує Globo.

Дивіться також Зіркового друга Мессі хочуть залишити за бортом ЧС-2026

Що сказав Оскар?

Оскар повідомив, що змушений завершити професійну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. У листопаді 2025 року під час тренувань у нього стався серцевий напад – серце футболіста зупинилося приблизно на дві хвилини.

Після інциденту лікарі діагностували серйозні порушення, і продовження кар'єри стало небезпечним. Сам гравець зізнався, що пережите стало для нього шоком і змусило переглянути пріоритети.

Бразилець зазначив, що хотів ще пограти за Сан-Паулу, але тепер залишиться лише в ролі вболівальника.

Яскрава кар'єра на трьох континентах

Найбільшу популярність Оскар здобув у складі Челсі, де виступав у 2012–2017 роках. Разом із лондонцями він виграв АПЛ та Лігу Європи, ставши одним із ключових гравців команди.

Після Англії бразилець вирушив до Китаю, де захищав кольори Шанхай Порт і тричі ставав чемпіоном країни. Згодом він повернувся до Сан-Паулу, де й завершив кар'єру.

У складі збірної Бразилії хавбек провів 48 матчів і забив 12 голів, а також запам'ятався виступами на домашньому чемпіонаті світу-2014.

Що відомо про Оскара?