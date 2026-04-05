34-летний футболист принял непростое решение после драматического инцидента во время медобследования. Его карьера оборвалась сразу после возвращения в родной клуб Сан-Паулу, информирует Globo.
Что сказал Оскар?
Оскар сообщил, что вынужден завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. В ноябре 2025 года во время тренировок у него случился сердечный приступ – сердце футболиста остановилось примерно на две минуты.
После инцидента врачи диагностировали серьезные нарушения, и продолжение карьеры стало опасным. Сам игрок признался, что пережитое стало для него шоком и заставило пересмотреть приоритеты.
Бразилец отметил, что хотел еще поиграть за Сан-Паулу, но теперь останется лишь в роли болельщика.
Яркая карьера на трех континентах
Наибольшую известность Оскар получил в составе Челси, где выступал в 2012–2017 годах. Вместе с лондонцами он выиграл АПЛ и Лигу Европы, став одним из ключевых игроков команды.
После Англии бразилец отправился в Китай, где защищал цвета Шанхай Порт и трижды становился чемпионом страны. Впоследствии он вернулся в Сан-Паулу, где и завершил карьеру.
В составе сборной Бразилии хавбек провел 48 матчей и забил 12 голов, а также запомнился выступлениями на домашнем чемпионате мира-2014.
Что известно об Оскаре?
- Оскар является воспитанником Сан-Паулу, после чего играл за Интернасьонал, откуда перешел в Европу.
- Его трансфер в Челси в 2012 году стал одним из самых громких для бразильских футболистов того времени.
- Пик карьеры хавбека пришелся именно на период в Лондоне, после чего он неожиданно выбрал финансово привлекательный вариант в Китае.