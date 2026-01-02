В организме Михаила был найден запрещенный препарат мельдоний. Известный журналист Валентин Щербачев высказал свой прогноз на дальнейшую карьеру украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.

Что ждет Мудрика?

По его мнению, Мудрик уже не вернется на топовый уровень в футболе. Причиной является отстранение от тренировок с лондонским Челси.

Тяжело сейчас Мудрику. Он хороший футболист. Жаль, что все так получилось. Он очень много потерял и вряд ли после этого снова наступит его звездный час,

– считает Щербачев.

Пока что срок возвращения игрока неизвестен, хотя интерес к его персоне остается. Eagle Media сообщал, что Мудрик может оказаться в турецком Бешикташе.

Также ходили слухи о возможной аренде Михаила во французский Страсбург. Это будет возможным при условии быстрого возвращения игрока уже в этом году.

Отметим, что Мудрик продолжает поддерживать форму самостоятельно в спортзале. Недавно он даже сел за руль, чтобы добраться до тренировки, хотя имел запрет от полиции на управление авто.

Что известно о допинге Мудрика?