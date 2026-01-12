Малиновскому удалось улучшить показатель, который неизменно держался с 2009 года. А его команда прервала черную полосу, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт итальянского чемпионата.

Что Малиновский сделал на поле в матче с Кальяри?

Украинец вышел в стартовом составе, и ему хватило всего 7 минут, чтобы записать в актив результативное действие.

Ассист Руслана на Коломбо – это то, чем можно просто сидеть и наслаждаться.

Голевая передача Малиновского в матче Дженоа – Кальяри: смотрите видео.

Какой рекорд теперь принадлежит Малиновскому?

Как свидетельствует статистика на портале Transfermarkt, отныне у Руслана Малиновского 30 ассистов за время выступлений в Серии А в составе сперва Аталанты, а теперь Дженоа.

Ни один другой украинец не делал больше голевых передач в итальянском чемпионате. Даже легендарный Андрей Шевченко остановился на отметке 29 – свой последний ассист в составе Милана отдал аж в 2009 году.

Как сыграли Дженоа и Кальяри?

Генуэзцам удалось развить успех стартовых минут, но уже ближе к концу встречи. Во втором тайме голы Френдрупа и Эстигора принесли Дженоа итоговую уверенную победу 3:0.

Что важно, команде Руслана Малиновского удалось прервать крайне неудачную серию: в пяти матчах до этого они не знали вкуса побед.

Украинец провел на поле 74 минуты и, по версии статистических порталов, был второй лучшим игроком матча после Эстигора.