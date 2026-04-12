Лідер Дженоа продовжує дивувати стабільністю на найвищому рівні. У матчі 32-го туру Серії А півзахисник забив гол-красень у ворота Сассуоло, повідомляє 24 Канал.
Чим особливий гол Маліновського?
Руслан забив свій 21-й гол в топ-5 лігах з-за меж штрафного майданчика.
Гол Маліновського у ворота Сассуоло: дивіться відео
За кількістю голів з дальньої відстані, починаючи з моменту дебюту Маліновського в чемпіонаті Італії в сезоні 2019/20, українець наздогнав Гаррі Кейна (також 21).
Більшу кількість голів з-за меж штрафного майданчика за аналогічний період мають тільки Кіліан Мбаппе (24) та Ліонель Мессі (23), пише OptaPaolo у мережі Х.
Гра українця у цьому сезоні
- Гол у ворота Сассуоло став для Руслана Маліновського шостим у цьому сезоні Серії А. На рахунку хавбека також три асиста.
- Востаннє таку результативність українець демонстрував під час своїх виступів в Аталанті у сезоні 2021/2022.
- У матчі проти Сассуоло, в якому Дженоа переміг 2:1, Маліновський отримав найвищий бал у складах обох команд за версією Flashscore – 7,8.