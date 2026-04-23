25-ий тур може вирішити чимало у розподілі медальних місць. Одразу у двох поєдинках гратимуть між собою команди з топ-шести турнірної таблиці, пише 24 Канал.
Який календар 25-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Через кубкові баталії та перенесений матч Шахтаря і Зорі тур повільно набиратиме оберти: більшість матчів відбудуться аж в неділю.
Кривбас і Динамо визначать, чи зможе криворізький клуб вклинитися у бронзові змагання. А Металіст 1925 має нагоду як скоротити відставання до чільної трійки, так і відпасти від групи лідерів – у суперниках потужний ЛНЗ.
У Шахтаря і Полісся тур набагто легший, ніж у конкурентів. "Гірники" зіграють з Кудрівкою, тримаючи в голові єврокубкові протистояння з Кристал Пелас і майбутнє "Класичне" з Динамо. А житомиряни зійдуться з Оболонню.
- 24 квітня, п'ятниця, 15:30. Колос – Полтава
- 25 квітня, субота, 18:00. Рух – Карпати
- 26 квітня, неділя, 13:00. Кривбас – Динамо
- 26 квітня, неділя, 15:30. ЛНЗ – Металіст 1925
- 26 квітня, неділя, 18:00. Кудрівка – Шахтар
- 26 квітня, неділя, 18:00. Полісся – Оболонь
- 27 квітня, понеділок, 13:00. Епіцентр – Олександрія
- 27 квітня, понеділок, 15:30. Зоря – Верес
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 22:00 23.04.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|24
|17
|6
|1
|56 – 15
|57
|2.
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 – 15
|51
|3.
|Полісся
|24
|14
|4
|6
|41 – 16
|46
|4.
|Металіст 1925
|24
|12
|8
|4
|30 – 13
|44
|5.
|Динамо
|24
|13
|5
|6
|52 – 26
|44
|6.
|Кривбас
|24
|11
|7
|6
|38 – 32
|40
|7.
|Колос
|24
|9
|10
|5
|22 – 21
|37
|8.
|Карпати
|24
|8
|9
|7
|32– 26
|33
|9.
|Зоря
|24
|8
|8
|8
|33– 32
|32
|10.
|Верес
|24
|7
|8
|10
|22 – 33
|29
|11.
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 – 39
|26
|12.
|Епіцентр
|24
|7
|3
|14
|26 – 36
|24
|13.
|Кудрівка
|24
|5
|6
|13
|25 – 39
|21
|14.
|Рух
|24
|6
|2
|16
|17 – 39
|20
|15.
|Олександрія
|24
|2
|6
|16
|17 – 48
|12
|16.
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 – 61
|11
Як закінчився попередній 24-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- У центральному поєдинку Шахтар вперше зміг забити у ворота Полісся в межах УПЛ і здобув свою дебютну перемогу над житомирянами аж у шостому очному матчі – 1:0.
- ЛНЗ припустилося помилки у чемпіонських перегонах, мінімально поступившись Колосу.
- Динамо перервало невдалу серію, перегравши Зорю 3:1. Металіст 1925 не пропустив киян вперед, впоравшись з Кудрівкою.
- Олександрія продовжила падіння на дно турнірної таблиці, програвши Вересу 0:3.