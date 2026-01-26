Серед головних претендентів на 27-річного футболіста є Жирона, яка давно стежить за ним. Колишній тренер Динамо та збірної України у коментарі 24 каналу оцінив перспективи Шапаренка в іспанському клубі.

Що сказав Сабо про шанси Шапаренка у Жироні?

Видатний наставник наголосив, що футболісти їдуть до Європи, зокремаа через війну в Україні, але він не знає, чи зможе Шапаренко проявити себе там.

Річ у тім, що наші хлопці, які грають за Шахтар, Динамо, вони мріють поїхати в Європу або ж деінде, щоб не залишатися в Україні, де йде війна, тому нормально. Проте, чи заграє він там, я не знаю, футболісти їдуть, але там проявляють себе не дуже,

– сказав Сабо.

Нагадаємо, що раніше легенда Динамо висловився про нову угоду Шапаренка з киянами. Він вважає, що у клубі спеціально продовжили контракт з футболістом.

Що відомо про трансферні чутки щодо Шапаренка?