На Бленуце есть сразу двое потенциальных покупателей. Но на пути стоят правила ФИФА, пишет Digisport.

Почему Динамо не продает Бленуце?

Руководящий футбольный орган мира запрещает игрокам выступать сразу за три команды в течение одного сезона. Трансферы, которые могут привести к подобной ситуации, блокируются.

Бленуце в конце лета еще перед тем, как отправиться в Динамо, успел поиграть за клуб Крайова в Румынии. Поэтому свою "квоту" команд на сезон он уже исчерпал.

Кто хочет купить Бленуце у Динамо?

Нападающий заинтересовал сразу два со своей родины – Динамо Бухарест и Ботошани. Интересно, что оба пытались добиться у ФИФА исключения для Бленуце из общих правил.

Дело в том, что Крайова фактически прекратила существование. Поэтому румыны пытались доказать, что выступление форварда в их составе не имело спортивного смысла. Но в ФИФА пойти навстречу отказались. А Бленуце останется в Киеве по крайней мере до лета.

Какой скандал был связан с Бленуце в Динамо?

Только перейдя в киевскую команду, Владислав стал врагом для ультрас из-за своих соцсетей. Там он делал репосты российского пропагандиста Соловьева и сам распространял пророссийские высказывания.

Отбеливать репутацию пришлось гривной: румын пожертвовал 700 тысяч гривен на Вооруженные Силы Украины. За это даже получил от командования Воздушных Сил благодарность, которая немного успокоила гнев фанатов.

Как Бленуце проявил себя в Динамо?