Из-за этого фанаты не приняли нападающего, обвинив в пророссийских взглядах. Он накануне предпринял попытку доказать, что это не так и перешел от слов к поступку, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Читайте также Зять Суркиса из Динамо заговорил о возможности смены гражданства

Как Бленуце решил отбелить репутацию?

Румынский форвард пожертвовал 700 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Он заявил, что этим шагом не стремится купить чье-то одобрение, а делает это искренне и с добрыми намерениями.

Мой переезд в Украину был нелегким – преимущественно на психологическом уровне. Меня обвиняли в вещах, которые не определяют, кем я есть на самом деле. Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и теперь хочу доказать, что я действительно это имел в виду. Я не пытаюсь купить чье-то одобрение – я делаю это искренне и горжусь этим,

– написал Бленуце.

В подтверждение этому он опубликовал пост со скрином банковского чека и фотографию с украинским военным возле автомобиля. Вероятно, что именно его форвард приобрел для наших воинов.



Квитанция банковского чека / Фото из инстаграма Бленуце



Бленуце с военным / Фото из инстаграма футболиста

Напомним, что ранее защитник Динамо Кристиан Биловар рассказывал об этой инициативе от Владислава Бленуце. Он заявил, что румын сам выразил такое желание, переведя свою первую месячную зарплату на нужды ВСУ.

Что известно о скандале вокруг Бленуце?