В начале сентября киевское Динамо оформило скандальный трансфер. "Бело-синие" приобрели Владислава Бленуце, который опозорился пророссийскими постами в соцсетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

По теме Любит забивать, но есть нюанс: европейские гранды охотятся за талантом Динамо

Кого поддерживает Бленуце?

Фанаты обнаружили в тик-токе Бленуце репосты российского пропагандиста Владимира Соловьева, а также другие ролики о любви к стране-агрессору. Сам Владислав попытался извиниться и заявил, что он поддерживает Украину.

В конце концов его партнер по Динамо Кристиан Биловар прокомментировал ситуацию с Бленуце. Он заверил, что румын не знал, кто такой Соловьев, но при этом поддержал спич пропагандиста о ЛГБТ-комьюнити.

Он сказал, что постил эти видео не потому, что поддерживает Россию, а потому, что там именно в этих видео были высказывания о ЛГБТ-комьюнити. Он с его женой против этого. И на видео высказывался против ЛГБТ. У нас в стране тоже есть люди, которые высказываются против. Я ни в коем случае не оправдываю его. Если ты едешь в такую страну, как минимум ты должен повидалять эти все видео,

– рассказал Биловар.

При этом Владислав публично поддержал ВСУ и осудил агрессию России. Кристиан сообщил, что румынский нападающий отдал свою первую зарплату в Динамо на нужды украинской армии.

Он поддерживает Украину, наших военных. Свою первую заработную плату он всю отправил на ВСУ. После этого всего как-то стало все нормально. Это действительно было его решение. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?". Он говорит, что сам решил, ведь люди неправильно его поняли,

– говорит защитник Динамо.

Читайте также Не только Ярмоленко и Шовковский: какие еще громкие конфликты были в Динамо

Напомним, что Владислав пока не впечатляет в Динамо. Игрок был призван заменить Владислава Ваната, который отправился в Жирону. Однако в шести матчах за киевлян не отметился ни одним результативным действием.

Кризисная ситуация в Динамо