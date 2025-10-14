На початку вересня київське Динамо оформило скандальний трансфер. "Біло-сині" придбали Владіслава Бленуце, який зганьбився проросійськими постами у соцмережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

До теми Любить забивати, але є нюанс: європейські гранди полюють за талантом Динамо

Кого підтримує Бленуце?

Фанати виявили у тіктоку Бленуце репости російського пропагандиста Володимира Соловйова, а також інші ролики про любов доя країни-агресорки. Сам Владіслав спробував вибачитися та заявив, що він підтримує Україну.

Зрештою його партнер по Динамо Крістіан Біловар прокоментував ситуацію із Бленуце. Він запевнив, що румун не знав, хто такий Соловйов, але при цьому підтримав спіч пропагандиста про ЛГБТ-ком'юніті.

Він сказав, що постив ці відео не тому, що підтримує Росію, а тому, що там саме в цих відео були висловлювання про ЛГБТ-ком’юніті. Він з його дружиною проти цього. І на відео висловлювався проти ЛГБТ. У нас в країні теж є люди, які висловлюються проти. Я ні в якому разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти маєш повидаляти ці всі відео,

– розповів Біловар.

При цьому Владіслав публічно підтримав ЗСУ та засудив агресію Росії. Крістіан повідомив, що румунський нападник віддав свою першу зарплату в Динамо на потреби української армії.

Він підтримує Україну, наших військових. Свою першу заробітну плату він всю відправив на ЗСУ. Після цього всього якось стало все нормально. Це дійсно було його рішення. Я до нього після цього підійшов, питаю: "Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?". Він каже, що сам вирішив, адже люди неправильно його зрозуміли,

– каже захисник Динамо.

Читайте також Не тільки Ярмоленко і Шовковський: які ще гучні конфлікти були в Динамо

Нагадаємо, що Владіслав поки не вражає в Динамо. Гравець був покликаний замінити Владислава Ваната, який відправився в Жирону. Проте у шести матчах за киян не відзначився жодною результативною дією.

Кризова ситуація в Динамо