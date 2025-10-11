20-річний захисник киян викликав інтерес одразу декількох топових клубів Європи. Тарас Михавко потрапив під приціл агентів цілої низки англійських команд АПЛ – Челсі, Ліверпуля, Манчестер Юнайтед, Ньюкасла, Брайтона та Брентфорда, передає 24 Канал із посиланням на TBR Football.
Хто цікавиться Михавком?
Також гравець молодіжної збірної України привернув інтерес двох німецьких клубів – Баєра та Лейпцига.
Кореспондент видання Грем Бейлі наголосив на тому, що Михавко має гарні шанси змінити клубну прописку, переїхавши грати в АПЛ. Сам 20-річний захисник дав натяк про свою готовність до трансферу у Європу.
Також зазначається, що іноземні клуби активно стежать за виступами іншого динамівця Назара Волошина.
Нагадаємо, що нещодавно київське Динамо солідно заробило на трансфері свого вихованця Іллі Забарного із англійського Борнмута у французьке ПСЖ. Генеральний директор киян Дмитро Бріф у коментарі Трибуна розповів, скільки клуб отримав від цього переходу Іллі.
"Загально від продажу Забарного отримали близько 40 мільйонів євро", – заявляв Бріф.
Також представник Динамо наголосив на тому, що платежі будуть здійснюватись протягом трьох років.
До слова. Тарас Михавко перебуває зараз у розташування молодіжної збірної України U-21, яка грає свої жовтневі матчі у відборі на Євро-2027. 10 жовтня команда Унаї Мельгоси вирвала бойову нічию 3:3 у грі з Угорщиною, а Михавко провів повний поєдинок.
Що відомо про Тараса Михавка?
- Вихованець моршинської Скали, який продовжив своє становлення у футболі у ПФК Львів.
- У липні 2023-го Михавко переїхав до юнацької команди Динамо Київ, а вже 1 січня минулого року Тарас доєднався до головної команди киян.
- Має чинний контракт зі столичним клубом до кінця лютого 2028-го року.
- За даними Transfermarkt, вартість центрбека складає 6 мільйонів євро.
- Сумарно у футболці Динамо вже провів 61 матч (4 голи та 2 результативні передачі).