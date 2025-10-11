Відомий блогер Ігор Бурбас повідомив нові подробиці конфлікту між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком. Наразі досвідчений вінгер вже тренується з Динамо, пише 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

До теми Ярмоленко не повернувся до України: журналіст прокоментував конфлікт гравця із Шовковським

Де зараз перебуває Ярмоленко?

За інформацією джерела, Ярмоленко повернувся до табору Динамо. Після вихідних "біло-сині" відновили тренування під керівництво Олександра Шовковського.

Футболіст взяв кілька днів відпустки через сімейні проблеми, про що повідомив президента клубу Ігоря Суркіса та головного тренера команди. Однак Олександр Шовковський чомусь вирішив підлити масла у вогонь.

"Ярмоленко дуже здивований позицією Шовковського, який вийшов на публіку і заявив про Ярмоленка, який відпросився і це виглядає "дивно", як сказав Шовковський. Слово "дивно" здивувало самого Ярмоленка, тому що він погодив з Суркісом, погодив з самим Шовковським.

Я не знаю, озвучував він причину чи ні, але сказав: "Сімейні обставини". Має право людина не озвучувати, що саме в сім’ї трапилося. І коли Шовковський каже "ОК", відпускає, а потім в пресі говорить: "Дивно". Я знаю, що після цього Суркіс ще раз говорив нібито з Ярмоленком стосовно цієї ситуації. Ярмоленко висловив невдоволення, що Шовковський додав більше напруги цим стосункам в пресі", – розповів Бурбас.

Яка статистика Ярмоленка в Динамо у цьому сезоні?

Андрій Ярмоленко проводить останній сезон у професійному футболі. Ще перед початком чемпіонату, 35-річний вінгер заявив, що планує завершити кар'єру.

За даними Transfermarkt, контракт Ярмоленка з Динамо завершується 30 червня 2026 року. Очікується, що лідер "біло-синіх" продовжить роботу в клубі на посаді спортивного директора.

У нинішньому сезоні Ярмоленко не вражає результативністю. В 11 зіграних матчах він не відзначився голом чи асистом.

Свій наступний матч Динамо зіграє у суботу, 18 жовтня. Суперником "біло-синіх" буде луганська Зоря.