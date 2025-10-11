Известный блогер Игорь Бурбас сообщил новые подробности конфликта между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко. Сейчас опытный вингер уже тренируется с Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

К теме Ярмоленко не вернулся в Украину: журналист прокомментировал конфликт игрока с Шовковским

Где сейчас находится Ярмоленко?

По информации источника, Ярмоленко вернулся в лагерь Динамо. После выходных "бело-синие" возобновили тренировки под руководством Александра Шовковского.

Футболист действительно взял несколько дней отпуска из-за семейных проблем, о чем сообщил президенту клуба Игорю Суркису и главному тренеру команды. Однако Александр Шовковский почему-то решил подлить масла в огонь.

"Ярмоленко очень удивлен позицией Шовковского, который вышел на публику и заявил о Ярмоленко, который отпросился и это выглядит "странно", как сказал Шовковский. Слово "странно" удивило самого Ярмоленко, потому что он согласовал с Суркисом, согласовал с самим Шовковским.

Я не знаю, озвучивал он причину или нет, но сказал: "Семейные обстоятельства". Имеет право человек не озвучивать, что именно в семье случилось. И когда Шовковский говорит "ОК", отпускает, а потом в прессе говорит: "Странно". Я знаю, что после этого Суркис еще раз говорил якобы с Ярмоленко касаемо этой ситуации. Ярмоленко выразил недовольство, что Шовковский добавил больше напряжения этим отношениям в прессе", – рассказал Бурбас.

Какая статистика Ярмоленко в Динамо в этом сезоне?

Андрей Ярмоленко проводит последний сезон в профессиональном футболе. Еще перед началом чемпионата, 35-летний вингер заявил, что планирует завершить карьеру.

По данным Transfermarkt, контракт Ярмоленко с Динамо завершается 30 июня 2026 года. Ожидается, что лидер "бело-синих" продолжит работу в клубе на должности спортивного директора.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не впечатляет результативностью. В 11 сыгранных матчах он не отметился голом или ассистом.

Свой следующий матч Динамо сыграет в субботу, 18 октября. Соперником "бело-синих" будет луганская Заря.