Легенда Динамо Андрій Ярмоленко близький до завершення своєї кар'єри гравця. Український вінгер розповів, коли остаточно повісить бутси на цвях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр футбольних новин.

До теми Ярмоленко дотепно відповів на зухвалу заяву тренера Шахтаря про чемпіонство Динамо

Ярмола йде "на пенсію"

У травні Ярмоленко продовжив контракт з Динамо на один сезон. Втім, сам гравець зізнався, що наступний рік стане останнім для нього у футбольній кар'єрі.

Я в жодному разі не хочу бути в клубі за якісь колишні заслуги. І коли я почув тренера і президента та зрозумів, що вони на мене розраховують, як на бойову одиницю. Тоді я підписав контракт на один рік. З упевненістю можу сказати, що це мій останній рік як футболіста,

– заявив Ярмоленко.

Таким чином, Андрій завершить з футболом у 36 років. Очікується, що після цього Ярмоленко перейде до адміністративного складу киян і стане спортивним директором "біло-синіх".

Кар'єра Андрія Ярмоленка

Нагадаємо, що вінгер опинився у структурі Динамо у 2007 році та виступав за команду до 2017-го. Після цього Ярмоленко пограв за кордоном за Боруссію Дортмунд, Вест Гем і Аль-Айн.

Читайте також Що відомо про дружину Андрія Ярмоленка: цікаві факти та фото чарівної мами трьох дітей

У 2023-му футболіст повернувся у Динамо, де виступає досі. Загалом у 393 матчах за киян Андрій оформив 157 голів, що робить його третім в списку топбомбардирів "біло-синіх".

Андрій допоміг Динамо виграти 9 трофеїв, в тому числі чотири чемпіонства УПЛ. Також Ярмоленко став легендою збірної України, забивши 46 голів у 125 матчах за "синьо-жовтих". У рейтингу голеадорів національної команди він поступається лише Андрію Шевченку (48).