Київське Динамо оформило своє 17-те чемпіонство в Україні. Команда Олександра Шовковського ще і може завершити сезон без поразок, якщо не поступиться Колосу в останньому турі.

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Крім того, "біло-сині" зайнялись продовженням контрактів із важливими гравцями. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо, клуб вирішив пролонгувати угоду із головним лідером команди.

Вінгер Андрій Ярмоленко поставив свій підпис під новим контрактом з Динамо. Договір розрахований на один рік, до завершення сезону 2025-2026. Очікується, що після цього гравець завершить кар'єру та стане спортивним директором клубу.

Ярмоленко є справжньою легендою Динамо. Гравець виступав за киян з 2007 по 2017 роки, а у 2023-му повернувся до Києва після виступів за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн.

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Загалом Андрій провів 392 матчі за Динамо, оформивши у них 157 голів. У рейтингу бомбардирів в історії "біло-синіх" Ярмоленко посідає третє місце, позаду Блохіна (265) та Реброва (163).

За цей час Ярмоленко чотири рази вигравав УПЛ, двічі – Кубок та тричі – Суперкубок України. Крім того, вінгер ще може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Наразі топ-п'ятірка рейтингу наступна: