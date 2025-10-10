Номінально домашній матчі з Угорщиною збірна України провела у словенському місті Мурська Собота на стадіоні "Фазанерія". Перед поєдинком "синьо-жовті" лідирували у квінтеті Н відбору на Євро-2027, пише 24 Канал.

Як завершився матч Україна – Угорщина?

Підопічні Унаї Мельгоси першими відкрили рахунок у матчі. Голом на 8-й хвилині відзначився Артем Степанов. Форвард Нюрнберга скористався пасом партнера по команді та переграв голкіпера.

Угорці відігралися наприкінці першого тайму. Туболі використав одинадцятиметровий, призначений арбітром на 37-й хвилині.

У середині другого тайму футболісти збірної Угорщини вийшли вперед. Молнар скористався помилками захисників та легко пробив повз Домчака.

Українці не знітилися та продовжували шукати шляхи до воріт суперника. На 76-й хвилині Маткевич, що вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

Та на цьому перестрілка не завершилася. За 10 хвилин до завершення матчу Феньо вдруге вивів угорців вперед, але вже за шість хвилин Крупський шедевральним ударом встановив остаточний рахунок.

У підсумку матч завершився внічию – 3:3.

Україна U-21 – Угорщина U-21 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупський, 86 – Туболі, 37, Молнар, 60, Феньйо, 80

Відео матчу Україна – Угорщина

Яке турнірне положення збірної України?