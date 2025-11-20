18-річний гравець, який наразі виступає у другому за силою дивізіоні Італії, може зробити наступний крок у кар'єрі. Він потрапив у сферу інтересів одного з найкращих клубів Серії А останнього десятиліття, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tuttosport.

Хто хоче підписати Попова?

Серйозну зацікавленість проявляє Аталанта, Бергамаски планують узгодити трансфер вже в зимове трансферне вікно.

Вони хочуть випередити інших конкурентів, які також уважно стежать за прогресом українця, якого в Італії називають "новим Шевченком". Потенційна сума переходу оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.

Очікується, що після досягнення угоди форвард залишиться в Емполі до завершення сезону, щоб мати стабільну ігрову практику. А вже до Аталанти він має долучитися з кампанії-2026/2027.

До слова. Раніше за клуб з Бергамо вже виступали українці. У складі Аталанти грали Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, а нині в академії тренується Владислав Руснак, який подає великі надії.

Зазначимо, що це перший сезон для Попова на дорослому рівні. Він феєрично його розпочав, ставши одним з найкращих бомбардирів чемпіонату на старті, зокрема, оформив дубль уже в першому турі.

Що відомо про Богдана Попова?