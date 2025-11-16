"Синьо-жовті" лише в кінці матчу вирвали перемогу завдяки голам Зубкова на Гуцуляка. Тепер на Україну чекатимуть ще два матчі у раунді плей-оф, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026
Хто може зіграти проти України?
Напередодні жеребкування визначився список потенційних опонентів для збірної України. Всього в плей-оф будуть грати 16 команд, але лише дві з них можуть потенційно перетнутися із нашою командою.
Україна має опинитися у першому кошику при жеребкуванні. Це означає, що із найсильнішими збірними стиків ми не зіграємо, а саме – з Італією, Туреччиною та Польщею.
Існує мінімальна можливість падіння в другий кошик, але це лише за умови невиходу напряму Німеччини, Данії та Австрії. Якщо ж дві з цих команд залишаться першими у групі, то розподіл по кошиках у плей-оф буде наступним:
ПЕРШИЙ КОШИК: Італія, Туреччина, УКРАЇНА, Польща.
ДРУГИЙ КОШИК: Вельс, Шотландія, Словаччина, Чехія.
ТРЕТІЙ КОШИК: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово
ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
Жирним виділені команди, які вже гарантовано будуть у плей-оф. Жеребкування відбудеться 20 листопада у швейцарському Ньоні. Початок – о 14:00 за київським часом.
У півфіналах команди з 1-го кошика протистоятимуть збірним з четвертого кошика, а також між собою зіграють представники 2-го та 3-го кошиків.
Матчі пройдуть на полях команд з 1 та 2 кошиків, тобто Україна гарантовано зіграє у півфіналі "вдома". А ось у фінальних матчах господар поля визначиться жеребкуванням.
Як Україна зіграла у групі відбору на ЧС-2026?
- Підопічні Реброва потрапили у групу D кваліфікації на Мундіаль. Суперниками України були Франція, Ісландія та Азербайджан.
- "Синьо-жовті" провалили два стартові матчі у вересні. Після поразки від французів (0:2) Україна примудрилась зіграти внічию із Азербайджаном (1:1).
- Проте у жовтні підопічні Реброва покращили своє становище перемогами над Ісландією та Азербайджаном. У листопаді ж команда Реброва розгромно програла Франції (0:4).
- Матчі плей-оф відбору на ЧС пройдуть 26 та 31 березня. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.