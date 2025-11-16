Збірна України вдало відіграла останній матч групової стадії кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда зустрічалась у Варшаві зі збірною Ісландії, повідомляє 24 Канал.

До теми Поки без України: хто вже вийшов на чемпіонат світу з футболу 2026 року

Як Україна пройшла у плей-оф?

"Синьо-жовтих" влаштовувала лише перемога, адже ісландці випереджали нашу команду за різницею м'ячів. Довгий час рахунок не був відкритим.

Проте Україна все ж дотисла суперника в кінці зустрічі. На 83-й хвилині рахунок відкрив Олександр Зубков, а у компенсований час Ісландію добив гол Олексія Гуцуляка.

Таким чином збірна України фінішувала на другому місці у групі та продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва отримали місце у плей-оф.

Там будуть розіграні чотири додаткові місця на Мундіалі від зони УЄФА. У березні збірна України зіграє два матчі проти різних суперників і лише дві перемоги у цих іграх виведуть "синьо-жовтих" на ЧС-2026.

Як Україна грала у відборі на ЧС-2026?