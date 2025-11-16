Збірна України вдало відіграла останній матч групової стадії кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда зустрічалась у Варшаві зі збірною Ісландії, повідомляє 24 Канал.
До теми Поки без України: хто вже вийшов на чемпіонат світу з футболу 2026 року
Як Україна пройшла у плей-оф?
"Синьо-жовтих" влаштовувала лише перемога, адже ісландці випереджали нашу команду за різницею м'ячів. Довгий час рахунок не був відкритим.
Проте Україна все ж дотисла суперника в кінці зустрічі. На 83-й хвилині рахунок відкрив Олександр Зубков, а у компенсований час Ісландію добив гол Олексія Гуцуляка.
Таким чином збірна України фінішувала на другому місці у групі та продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва отримали місце у плей-оф.
Там будуть розіграні чотири додаткові місця на Мундіалі від зони УЄФА. У березні збірна України зіграє два матчі проти різних суперників і лише дві перемоги у цих іграх виведуть "синьо-жовтих" на ЧС-2026.
Як Україна грала у відборі на ЧС-2026?
- Наша команда потрапила у групу D кваліфікації на Мундіаль. Суперниками України по квартету були Франція, Ісландія та Азербайджан.
- "Синьо-жовті" провалили два стартові матчі у вересні. Після поразки від французів (0:2) Україна примудрилась зіграти внічию із Азербайджаном (1:1).
- Проте у жовтні підопічні Реброва покращили своє становище перемогами над Ісландією та Азербайджаном. У листопаді ж команда Реброва розгромно програла Франції (0:4).
- Матчі плей-оф відбору на ЧС пройдуть 26 та 31 березня. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.